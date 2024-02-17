影／轎車左轉疑未減速橫掃3車！倒楣騎士慘遭噴飛 驚悚車禍瞬間曝光

台中北屯區山西路今下午發生4輛汽、機車事故，劉姓女子開橘色小客車疑似左轉未減速，接連遭對向白色賓士、紅色福特撞上，又波及陳姓機車騎士害他慘摔，劉女的車也旋轉180度撞上路邊水泥柱才停下，現場4車撞成一團，釀4人受傷送醫，警方查無人酒駕，詳細肇責釐清中。

台中第5分局調查，劉女（50歲）今下午2點多駕駛1輛橘色小客車，沿北屯區山西路內側車道，行經路口打算左轉榮德路時，疑似沒減速讓對向先行就直接過彎。

結果對向萬姓女子、陳姓男子分別駕駛白色賓士、紅色福特均反應不及，車頭接連和劉女發生碰撞，再波及一旁騎乘機車的陳姓男子，釀陳連人帶車慘摔，劉女的車也因猛烈撞擊旋轉180度後撞上人行道的水泥柱才停下，車身更是嚴重毀損。

包括挨撞的白色賓士、紅色福特，2車車頭鈑金也凹陷變形，事故現場一片狼籍，包括劉姓女子及其車上乘客，陳男車上乘客及陳姓騎士等4人都受傷送醫。

警方到場對4名駕駛酒測值均為0，初判劉女轉彎未讓直行車先行為肇因，但詳細事故有待進一步釐清。