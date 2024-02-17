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醫生娘和3男搞外遇…帶小王診所過夜還生子 人夫崩潰提告
一名已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養了小孩，提告請求妻子、3名小王共賠償361萬餘元，台北地方法院判妻子應賠償60萬元，可上訴。
醫師主張，妻子隱瞞已婚身分，接連和3名男子發生婚外情，妻子2020年3月間先帶一人到診所過夜，從監視器畫面看來兩人舉止親密；他和妻子2018年後再也沒有發生性行為，但妻子和其中一人嘿咻，2021年生下一子。
醫師指出，他誤認妻子生的小孩是自己的，還曾經扶養5個月，要求妻子給付精神慰撫金、扶養費211萬餘元，其他3名小王分別求償25萬至100萬元不等金額，總計361萬餘元。
妻子反駁，她和丈夫早已分居，多次談論離婚，交往對象都不知道她有婚姻關係，且丈夫早已知道她懷孕，還簽離婚協議書放棄一切請求權。
3名小王則分別表示，不知道女方有婚姻關係，或稱自己是診所病人、診所供應商，並沒有和女方交往，監視器畫面也沒有拍到不當行為。
台北地院指出，根據夫妻間的離婚協議書，並沒有隻字片語約定男方有拋棄侵害配偶權的請求權，不採信妻子說詞，認為妻子應賠償60萬元精神慰撫金為適當；至於3名小王部分，有人是不知情對方已婚，有的是沒有證據能證明雙方交往或有不當往來，而不必賠償。
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