醫生娘和3男搞外遇...帶小王診所過夜還生子 人夫崩潰提告

一名已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養了小孩，提告請求妻子、3名小王共賠償361萬餘元，台北地方法院判妻子應賠償60萬元，可上訴。

醫師主張，妻子隱瞞已婚身分，接連和3名男子發生婚外情，妻子2020年3月間先帶一人到診所過夜，從監視器畫面看來兩人舉止親密；他和妻子2018年後再也沒有發生性行為，但妻子和其中一人嘿咻，2021年生下一子。

醫師指出，他誤認妻子生的小孩是自己的，還曾經扶養5個月，要求妻子給付精神慰撫金、扶養費211萬餘元，其他3名小王分別求償25萬至100萬元不等金額，總計361萬餘元。

妻子反駁，她和丈夫早已分居，多次談論離婚，交往對象都不知道她有婚姻關係，且丈夫早已知道她懷孕，還簽離婚協議書放棄一切請求權。

3名小王則分別表示，不知道女方有婚姻關係，或稱自己是診所病人、診所供應商，並沒有和女方交往，監視器畫面也沒有拍到不當行為。