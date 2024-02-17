快訊

陽明交大中醫系設「非頂標門檻」 個申面試要找這特質學生

林千又遭毒打！怒揭富商男友身分 友爆料「她是小三害人離婚」

影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫生娘和3男搞外遇…帶小王診所過夜還生子 人夫崩潰提告

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養了小孩，提告請求妻子、3名小王共賠償361萬餘元，台北地方法院判妻子應賠償60萬元，可上訴。

醫師主張，妻子隱瞞已婚身分，接連和3名男子發生婚外情，妻子2020年3月間先帶一人到診所過夜，從監視器畫面看來兩人舉止親密；他和妻子2018年後再也沒有發生性行為，但妻子和其中一人嘿咻，2021年生下一子。

醫師指出，他誤認妻子生的小孩是自己的，還曾經扶養5個月，要求妻子給付精神慰撫金、扶養費211萬餘元，其他3名小王分別求償25萬至100萬元不等金額，總計361萬餘元。

妻子反駁，她和丈夫早已分居，多次談論離婚，交往對象都不知道她有婚姻關係，且丈夫早已知道她懷孕，還簽離婚協議書放棄一切請求權。

3名小王則分別表示，不知道女方有婚姻關係，或稱自己是診所病人、診所供應商，並沒有和女方交往，監視器畫面也沒有拍到不當行為。

台北地院指出，根據夫妻間的離婚協議書，並沒有隻字片語約定男方有拋棄侵害配偶權的請求權，不採信妻子說詞，認為妻子應賠償60萬元精神慰撫金為適當；至於3名小王部分，有人是不知情對方已婚，有的是沒有證據能證明雙方交往或有不當往來，而不必賠償。

已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養了小孩，提告請求妻子、3名小王共賠償361萬餘元，台北地方法院判妻子應賠償60萬元。示意圖／ingimage
已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養了小孩，提告請求妻子、3名小王共賠償361萬餘元，台北地方法院判妻子應賠償60萬元。示意圖／ingimage

婚外情 懷孕 醫師 離婚

延伸閱讀

影／連豬排店把手也偷 台南竊賊以紙箱遮掩...監視器全都錄

岳母初三遭監視器砸頭…女婿籲當心「吸盤式的」 高雄捷運道歉了

情人節與人夫飯店過夜還生一女 元配怒告求償100萬

找走失鸚鵡…妙齡女被人夫約喝酒 遭強逼摸鳥指侵

相關新聞

影／納豆前女友林千又控男友闖住處、影射她「幫人吹」 北警偵辦中

藝人「納豆」前女友林千又昨在社群軟體instagram上發文指控，賴姓男友對她施暴，闖入其住處砸場，竊走包包等，還在in...

首見「抖音幣」 夫婦開網購賣場地下匯兌1.7億遭判刑

一對袁姓夫妻檔透過開設網購賣場，以淘寶代購、支付寶儲值等掛羊頭賣狗肉方式，違法從事兩岸地下匯兌業務，金額達1億7千萬餘元...

富商妻告曾格爾父女妨害名譽 北檢偵結不起訴

女子曾格爾前年遭爆與富商陳坤保共宿，陳妻岳啟儒(仲誼公關顧問公司負責人)認為曾格爾涉嫌在臉書張貼偽造的對話紀錄、不實發表...

醫生娘和3男搞外遇...帶小王診所過夜還生子 人夫崩潰提告

一名已婚診所醫師指控妻子和3名男子搞外遇，帶小王在診所過夜，親密舉動全被監視器拍下，更和其中一人生子，他被瞞在鼓裡還扶養...

高雄春節假期酒駕肇事降低 警公布熱區是這裡

春節假期過後，高雄市警局今天公布假期期間警方執行取締酒駕酒駕成果，發現酒駕肇事事故比去年降低，同時也統計出，去年酒駕肇事...

長照悲歌...身心俱疲尋短兄死弟活 法院裁准不行國民參審

又是一起長期照護悲劇。台南有對兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，由弟弟長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。