富商妻告曾格爾父女妨害名譽 北檢偵結不起訴

女子曾格爾前年遭爆與富商陳坤保共宿，陳妻岳啟儒(仲誼公關顧問公司負責人)認為曾格爾涉嫌在臉書張貼偽造的對話紀錄、不實發表岳公開曾女個資等言論，去年提告曾格爾、曾父曾國良涉嫌妨害名譽及個人資料保護法等罪。台北地檢署今偵結，因無證據可證明相關對話紀錄為曾女所偽造，罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

曾格爾前年與陳坤保相約至泡湯引爭議，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，士林地院去年12月判曾賠30萬元。

岳啟儒認為，去年4月間，曾格爾涉在臉書張貼岳啟儒指揮網軍抹黑自己的不實對話紀錄、去年3月至4月間，曾格爾不實發表岳啟儒曾公開她的LINE帳號、住家地址洩漏他人，以及曾國良曾在法庭替女兒作證，當時女兒泡完湯有回家。岳提告曾國良父女涉嫌妨害名譽、偽造文書、個人資料保護法及偽證等罪嫌。

檢方調查，因無證據可證明曾格爾偽造本案對話紀錄，至於曾發表的言論屬於主觀感受，曾國良是瞭解之事為相關評論，均非妨害名譽的行為。