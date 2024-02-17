長照悲歌...身心俱疲尋短兄死弟活 法院裁准不行國民參審

又是一起長期照護悲劇。台南有對兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，由弟弟長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥回天乏術，弟弟獲救後卻被訴加工自殺罪，分由國民參審，唯避免二度傷害，辯護人聲請不行國民參審，台南地院依案情情節認不行國民參審為適當而裁准。

去年2月6日上午，鄰居發現這對兄弟一直沒出門，報警入內後，發現哥哥已倒臥廁所內已死亡，弟弟尚有氣息，屋內留有木炭。弟弟獲救後，也因此雙腳截肢，無法獨力生活，且被訴加工自殺罪。

辯護人認為，被告身心所受衝擊，遠非外人所能想像，需要長時期更生與復健，才能重拾正常生活，且被告罹有精神疾病，若進行國民參與審判程序，被告與其家庭情況，必然因媒體廣為報導而曝露於社會大眾，並對被告造成二度傷害。

檢察官指出，被告就被訴事實坦承不諱並認罪，且辯護人僅請求宣告緩刑，檢察官對於被告受緩刑宣告也無意見。

檢察官也認為，如法院裁定不行國民參與審判，將可避免被告與家屬在審理過程中重新回憶人倫悲劇的痛苦，以及過度遭標籤化風險。

家屬表示，也希望使用通常審判程序，我們希望可以趕快結束，讓被告能夠自理生活，請求可以判決無罪。

台南地院斟酌反映國民法律感情意義，慮及當事人權益與訴訟資源的有效運用後，依本案案件情節，認不行國民參與審判為適當。最後裁定本件不行國民參與審判。

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