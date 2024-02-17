影／高雄翁騎三輪機車酒駕 遇警攔查卻神回答

高雄市黃姓老翁騎身障用三輪機車，變換車道沒打方向燈，巡邏員警靠近就聞到他渾身酒氣，攔車酒測，他卻回答「過年時大伙都嘛喝酒」，後經警方測出，呼氣酒測值達每公升0.92毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，2月15日深夜11時50分許，高雄市警新興分局中正三路派出所員警經過新興區大同一路，見前方黃姓老翁（68歲）騎三輪機車，變換車道沒打方向燈便上前攔查，一靠近便聞到黃翁身上散發濃厚酒氣，才要求酒測。

黃翁見警方要對他酒測，回稱「過年時大伙都嘛喝酒」，希望警方放過他。黃翁稱，他剛剛和朋友在附近公園相聚聊天飲酒，大約喝了3罐啤酒。

警方沒同意他的請求，測出他涉嫌酒駕，立即扣車逮捕他，依公共危險罪嫌將他移送法辦，並因他騎機車未打方向燈，也開出可罰1200元到3600元的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康