餐廳老闆與人妻5個月性愛上百回 承諾賠綠帽夫500萬賴不了

呂姓餐廳老闆攀搭譚姓人妻，5個月內性交上百回，並在LINE記事本記下偷情的時、地，譚夫得知大發雷霆，找呂算帳。呂2019年5月在一間律師事務所與譚夫簽訂協議書，寫下「深感錯誤，並願賠償新台幣500萬元整」「再為連絡、會面...應立即清償前開賠償款」等承諾，但才過4天他又與譚女連繫，譚夫提告求償500萬元，法院一、二審皆准。

譚姓女子2002年結婚後育有一對子女，但她在2018年12月起和呂姓男子交往，期間兩人不僅擁抱、接吻、出遊，還裸身合照，在LINE的記事本中也記下兩人從2018年12月25日起至2019年5月中發生性行為的時間、地點及次數，總計逾百次。

丈夫發覺妻子行為有異，2019年5月24日和譚女詳談，才確認妻子外遇。丈夫找上呂姓男子質問，呂坦承和譚女交往，並簽下協議書，答應賠償譚夫500萬元，且若再有聯繫，要再付500萬元懲罰性違約金。但協議書才簽完沒幾天，呂2019年5月31日就接聽譚女撥出的電話，且6月2日也主動致電，譚夫認為他違反協議，提告求償500萬元。

呂姓男子辯稱是單戀，未與譚女發生性行為，他因譚夫教唆葉姓姪子脅迫他拍下「認錯影片」，擔心不照辦會被修理，才「不實陳述」。呂並指譚夫在2019年5月24日、26日到他位於新店的餐廳恐嚇「不要讓我看到，否則讓你沒辦法在這裡做生意」「如果不搬離，你家裡也會有事」，遭判拘役40日定讞，主張當初他會寫下協議書也是因為迫於壓力。

台北地院勘驗「認錯影片」，發現葉姓姪子並沒有恫嚇、威脅，且呂的言談間也沒有畏懼的神情，偶有露出尷尬的微笑，另外在律師事務所見證協議的律師也證稱呂和譚夫都是自願簽署。譚的女兒證稱，2019年5月27日後，仍有看過呂與媽媽走在一起、走很近，她和哥哥都愣住，哥哥很生氣地把媽媽拉到旁邊問「為什麼還在一起？」北院認為在簽完協議書後，呂仍與譚女有連絡、會面，譚夫求償500萬元有據，判呂須給付。

呂不服一審判決，上訴高院，主張他未主動聯繫譚女，雙方見面僅是巧遇，違約情節輕微，應酌減違約金。

高院民事庭認為呂與譚夫簽立協議書後，仍與譚女再會面、連絡，違反應遵守的義務，譚夫求償500萬可取，呂上訴無理由，因此駁回。