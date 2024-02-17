「龍華部隊」工兵群造橋太苦？ 二兵趁就醫逃結果出爐

桃園22歲許姓男子抽中名為「龍華部隊」的陸軍六軍團五三工兵群支援營橋一連擔任二兵，去年6月13日入伍，駐地位於桃園八德的龍蟠營區，同年8月7日下午因鎖骨骨折，由長官陪同就醫，卻趁看診時搭計程車跑了；桃園地檢署依陸海空軍刑法違反職役職責起訴並聲請簡易判刑，桃園地院審結，將許男依意圖長期脫免職役而離去職役，處徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，去年8月7日下午3點40分，在五三工兵群服役的許姓二兵因鎖骨骨折，由洪姓輔導長、黃姓心輔官及林姓下士陪同前往國軍桃園總醫院就醫，看診完畢，許男不欲返回營區，竟意圖長期脫免職役，當晚7點20分在國軍桃園總醫院外，自行搭乘計程車脫離部隊離去，直到憲兵指揮部桃園憲兵隊於同年月15日下午3點7分拘回龍蟠營區。