「龍華部隊」工兵群造橋太苦？ 二兵趁就醫逃結果出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園22歲許姓男子抽中名為「龍華部隊」的陸軍六軍團五三工兵群支援營橋一連擔任二兵，去年6月13日入伍，駐地位於桃園八德的龍蟠營區，同年8月7日下午因鎖骨骨折，由長官陪同就醫，卻趁看診時搭計程車跑了；桃園地檢署依陸海空軍刑法違反職役職責起訴並聲請簡易判刑，桃園地院審結，將許男依意圖長期脫免職役而離去職役，處徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，去年8月7日下午3點40分，在五三工兵群服役的許姓二兵因鎖骨骨折，由洪姓輔導長、黃姓心輔官及林姓下士陪同前往國軍桃園總醫院就醫，看診完畢，許男不欲返回營區，竟意圖長期脫免職役，當晚7點20分在國軍桃園總醫院外，自行搭乘計程車脫離部隊離去，直到憲兵指揮部桃園憲兵隊於同年月15日下午3點7分拘回龍蟠營區。

法官審酌，被告許男於案發時身為現役軍人，無故不就職役即未歸建原部隊，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，所為實有不該，惟念及許男犯後坦承犯行，兼衡他潛逃在外期間久暫的犯罪情節、脫免職役對職務所生危害程度非鉅、依被告許男個人基本資料查詢結果顯示有毒品、公共危險等前科及智識程度、家庭狀況等情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金。

陸軍五三工兵群「遇水架橋」相當專業，桃園許男入伍未滿2個月就趁骨折就醫時逃兵，桃園地院審結，將許男依意圖長期脫免職役而離去職役，處徒刑2月，得易科罰金，可上訴。圖為五三工兵群之前在石門水庫後池，進行機動浮門橋車的水上駕舟與合拼搭橋等操演訓練。記者劉愛生／攝影
陸軍五三工兵群「遇水架橋」相當專業，桃園許男入伍未滿2個月就趁骨折就醫時逃兵，桃園地院審結，將許男依意圖長期脫免職役而離去職役，處徒刑2月，得易科罰金，可上訴。圖為五三工兵群之前在石門水庫後池，進行機動浮門橋車的水上駕舟與合拼搭橋等操演訓練。記者劉愛生／攝影

憲兵 桃園 計程車

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