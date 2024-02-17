新聞眼／只發展不監理 打詐淪口號

駭客攻擊頻繁、個資外洩層出不窮，蔡英文總統「資安即國安」理想破滅，已淪為口號。圖／聯合報系資料照片 台灣個資外洩情形嚴重，民眾消費蹤跡、隱私一覽無遺，成詐團下手目標，數位發展部身為國家資通安全的主管機關，也是阻詐、防詐的協辦單位，除對公家機關外洩個資束手無策，更遑論民間企業外流個資，至今提不出有效的因應對策。

蔡政府二○一六年喊出「資安即國安」的口號，但八年來發生國稅局記帳士個資外洩、二三○○萬筆戶政資料外流，另中華航空、微風、共享汽機車iRent等民間企業也發生大規模個資外流情事。

數位部事後僅要求企業補救改善，卻以駭客為境外ＩＰ等藉口，始終無法追根溯源查明「資料從何處外洩」，也未見全面檢討及清查政府、企業資安破口，更拿不出資安防護計畫，顯見口號終究是口號，無法真正落實、解決資安問題。

從台灣高等法院的判決看，訂購溫泉券的消費者個資外洩後，數位部沒有細究飯店及建置購票系統的廠商疏漏，卻發函替廠商「背書」，稱廠商平時維護妥適、個資外洩後應變合宜、持續精進個資管理、改善措施也尚稱合理。

數位部公函成為飯店、廠商有利證據，藉此向法院喊冤是「網站攻擊事件」，而非「個資外洩事件」；交通部觀光署也回函肯認飯店的因應措施未違反個資法，公函內容看在消費者眼裡，部會不僅未擔起資安、個資保護者的角色，反而成為袒護廠商的幫凶，如何不叫人民憤怒？

數位部揭牌成立至今一年半時間，握有七十三億預算，無驚豔的政績，唯「打詐不力」深植人心，連檢察官也曾怒批數位部長唐鳳「只發展不監理」，如此數位部又如何洗刷台灣「詐騙王國」的稱號？