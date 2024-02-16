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被潑了兩盆冰水！Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

遭冒名誆賣im.B詐騙案名牌包 台北分署報警偵辦

中央社／ 台北16日電

行政執行署台北分署今天表示，去年舉辦2場im.B詐騙案扣案名牌包拍賣會後，有不肖業者冒用台北分署名義於網路銷售精品，將函請警方偵辦，並提醒民眾小心求證，切勿受騙。

台北分署今晚發布新聞稿指出，去年舉辦2場im.B詐騙案扣案名牌包拍賣會，造成搶購熱潮，因而有不肖業者冒用台北分署的名號銷售名牌包。

台北分署指出，近日網站「facundo」多次出現標榜「行政執行署台北分署：im.B案吸金25億！名牌包第2波拍賣會」及「行政執行署在官方FACEBOOK平台進行變價拍賣，一個LV名牌包包僅售NT$1350」等文字。

台北分署表示，此網站擅自使用新聞畫面藉以吸引民眾網路下單付款，民眾務必小心求證，切勿受騙。針對冒用名義的不肖業者，將函請警方偵辦。

台北分署提醒，若網頁沒有公司地址、客服電話或是僅留下電子信箱的網路賣家，民眾須特別小心、留意，可能是不肖業者的詐騙技倆，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

台北分署指出，目前分署拍賣會資訊，沒有透過網路商城或網路拍賣，均是現場實體拍賣或變賣，拍賣地點均於拍賣公告上載明，每個月的拍賣訊息也均上傳至分署官網及臉書（Facebook）粉絲專頁，若有拍賣問題，可去電台北分署洽詢（電話：02-25216555）。

名牌包 網路 詐騙

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