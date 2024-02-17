曾與陳時中在疫期喝酒 醫師陳世瑀偽造文書判刑

醫師陳世瑀（圖），被控傳輸不實醫療資訊至健保署申領費用；台北地院審理，日前依偽造文書罪判陳應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。本報資料照片 新冠疫情期間與衛福部前部長陳時中參加餐敘，誇讚「部長好酒量」的醫師陳世瑀，被控傳輸不實醫療資訊至健保署申領費用遭訴；台北地院審理認定，陳世瑀身為開業醫師，危害全民健保制度的正確性，所為可議，近日依偽造文書罪判應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

陳世瑀（本名陳識中）爭議不止一樁，2009年他擔任台北縣立醫院心臟內科主任，向醫材廠商收取回扣，被最高法院依收受賄賂、洗錢等5罪，各判刑10月至2年4月不等徒刑定讞。

陳世瑀是全心醫學陳醫師診所醫師，該診所與衛福部簽有「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，依全民健康保險法相關規定，陳世瑀受託辦理全民健保執行醫療業務時，保險對象應親自就診，才能按實際診療情形領取醫療費用。

檢方起訴指控，陳世瑀明知病患非因疾病就醫而是自費健檢，不應另外申報就診及健保點數，卻以創造就醫需求、重複施作或是健檢項目中涵蓋健保等方式，以電腦製作病患不實電磁紀錄，再透過電腦連線申報方式，於偽造資訊後次月20日前提交至健保署，造成健保署誤付醫療費用。