男子汽車逾期檢驗遭註銷車牌 真牌主被催繳費才知他掛假牌上路

施姓男子因車輛逾期檢驗，車牌遭註銷，仍想駕車上路，去年網購2面偽造車牌，掛牌上路，該車號真實車主接獲陌生停車繳費通知後發現有異，警方介入後施男掛假牌情事曝光，案經起訴，台北地院審結依行使偽造特種文書罪判施男徒刑3月。

台北市保安警察大隊柯姓小隊長日前在台北市大安區臨檢，查獲呂姓男子酒駕，一眼認出呂男先前也曾在同一地點酒駕被自己查獲，疑問「你駕照不是被吊扣了？」清查發現呂男車牌被吊扣後，又網購假車牌，掛牌上路，詢後依偽造文書、公共危險等罪嫌將呂男送辦。

無獨有偶，丁姓男子去年底接獲陌生停車繳費通知，發現異狀，報警處理，台北市松山警分局受理後，與大安分局警方合作調查，發現在路邊停車應繳費的是36歲施姓男子，他掛偽造車牌上路，車號與丁男車輛相同，施男的停車繳費通知因此寄送給丁男。

警方調查，施男去年6月因汽車逾期檢驗，車牌被註銷，仍想駕車上路，同年7月以5000元價格，在蝦皮拍賣網站上向身分不詳的賣家購買偽造車牌2面，7月7日至7月29日間掛假車牌上路。

員警循線上門查辦時，施男坦承犯行不諱，台北地檢偵結起訴；法院審酌施男妨礙公路監理機關對行車的管理，以及警察機關對道路交通稽查的正確性，可損害真正車牌號使用人權益，也可能影響檢警追查犯罪，施男犯後態度良好，但尚未彌補丁男損失，審結依行使偽造特種文書罪判處施男徒刑3月，如易科罰金以1000元折算1日。

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