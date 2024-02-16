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新北男指使少年搶銀樓還趁機騙錢 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市16日電

新北市劉姓男子與曾姓少年因缺錢，劉男提議搶銀樓，去年10月底，由少年單獨持鐵鎚行搶，反遭銀樓老闆制伏，劉男還向少年親戚詐騙金錢，嘉檢偵結，依搶奪等罪嫌起訴劉男。

嘉義地檢署的起訴書指出，20歲劉男與友人曾姓少年因缺錢花用，劉男提議搶銀樓，於去年10月31日便駕車搭載少年前往五金行購買1把鐵鎚，同日下午劉男駕車停在嘉義市中正路一處停車場。

當時少年則獨自1人攜帶劉男交付的鐵鎚、辣椒水，前往中正路某銀樓，並佯稱購買重2兩5分金項鍊，趁老闆未及防備時，徒手行搶金項鍊轉身往門外奔逃，老闆則一路追逐，並與見義勇為民眾合力壓制少年，警方趕抵逮捕少年，少年目前在新北地方法院少年法庭審理中。

起訴書表示，曾姓少年遭逮，則請求「表哥」劉男到場陪同製作筆錄，當天劉男還打電話給少年的姨婆，謊稱銀樓老闆要求和解金，並從中詐騙新台幣2萬元，案發隔天，劉男食髓知味，再度準備向少年姨婆詐騙代墊的和解金5萬元，少年姨婆則向警方求證未支付。

警方察覺有異，進一步調閱劉男自小客車的車行軌跡、車牌辨識表，以及五金行業者的證述，發現劉男為搶奪案共犯，劉男到案否認涉案，對於詐欺取財罪嫌，則坦承不諱。嘉義地檢署偵結，依搶奪、詐欺罪嫌起訴劉男。

嘉義 詐騙 銀樓

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