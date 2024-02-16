讓軍人拍「我願意投降解放軍」心戰片、涉收賄洩密 高院裁定續押5人

國軍退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書等人，台灣高等檢察署依違反國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人。其中被告謝孟書、蕭翔云、謝秉成、何信儒、康奕彬遭羈押，因羈押期將屆，台灣高等法院裁定自2月27日起，延長2月。

高院日前訊問謝等5人，何信儒、康奕彬坦承犯罪，蕭翔云、謝秉成、謝孟書僅坦承部分犯行，依檢察官所提證據，高院認為他們涉犯檢察官所指各項罪名的犯罪嫌疑確屬重大，且蕭涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款、國家安全法第7條第1項之罪，謝秉成涉犯國安法第7條第1項之罪，謝孟書、何信儒、康奕彬涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款之罪，都是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪。

高院認為謝孟書等人明知兩岸關係對立、緊張，仍發展現役軍人組織，為中國大陸刺蒐我國軍事機密，或行求、期約、收受賄賂，而洩漏、交付國家或軍事機密，嚴重危害國家安全，情節重大，本案涉及與陸方人士交際往來，有高度逃亡大陸或第三地的可能，若命具保、責付或限制住居，不足以確保審判或執行程序順利進行。

參酌被告的犯罪情節後，高院考量羈押限制人身自由、刑罰權所要維護的公益，認為羈押有必要且合乎比例原則，裁定自2月27日起延押2月。