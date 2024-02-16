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讓軍人拍「我願意投降解放軍」心戰片、涉收賄洩密 高院裁定續押5人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國軍退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書等人，台灣高等檢察署依違反國安法貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人。其中被告謝孟書、蕭翔云、謝秉成、何信儒、康奕彬遭羈押，因羈押期將屆，台灣高等法院裁定自2月27日起，延長2月。

高院日前訊問謝等5人，何信儒、康奕彬坦承犯罪，蕭翔云、謝秉成、謝孟書僅坦承部分犯行，依檢察官所提證據，高院認為他們涉犯檢察官所指各項罪名的犯罪嫌疑確屬重大，且蕭涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款、國家安全法第7條第1項之罪，謝秉成涉犯國安法第7條第1項之罪，謝孟書、何信儒、康奕彬涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款之罪，都是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪。

高院認為謝孟書等人明知兩岸關係對立、緊張，仍發展現役軍人組織，為中國大陸刺蒐我國軍事機密，或行求、期約、收受賄賂，而洩漏、交付國家或軍事機密，嚴重危害國家安全，情節重大，本案涉及與陸方人士交際往來，有高度逃亡大陸或第三地的可能，若命具保、責付或限制住居，不足以確保審判或執行程序順利進行。

參酌被告的犯罪情節後，高院考量羈押限制人身自由、刑罰權所要維護的公益，認為羈押有必要且合乎比例原則，裁定自2月27日起延押2月。

本案源於高檢署偵辦退役軍官發展共諜組織，其中兩名陸姓、吳姓現役軍人還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。高檢署偵查期間原羈押出身軍旅的商人謝秉成、中校謝孟書、退役軍人蕭翔云、少校何信儒、康奕彬與洪姓上尉6人，後來洪交保。

陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書涉共諜案遭羈押。示意圖／聯合報系資料照
陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書涉共諜案遭羈押。示意圖／聯合報系資料照

共諜 國安法 解放軍 貪汙 軍人

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