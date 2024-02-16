影／高雄酒駕通緝男驚見警登門 求放過一馬辯籌錢繳罰金

高雄47歲吳姓男子前年因酒駕被判刑2月，得易科罰金5萬元，但吳男未到案執法又不繳罰金遭通緝，仁武分局日前接獲情資，本周三前往大樹區吳男住處逮人，當下吳男睡眼惺忪地應門，一知通緝身分曝光，瞬間睡意全消，央求警方放過一馬，被依不能安全駕駛通緝解送歸案。

仁武分局指出，家住大樹區的吳姓男子2022年4月因酒駕遭法院判刑，卻遲遲未到案執行，因此，才會被發布通緝。

警方在接獲情資後，周三大清早便前往吳男住處，當時，吳男上身赤裸聽見敲門聲後，睡眼惺忪地拉開鐵門，一聽警方告知通緝身分，吳男無奈表示，「籌不到錢繳罰金」才會遲遲未到案，等籌到錢後，會自動繳罰金前往地檢署報到，請警方放過一馬。

警方依法告知吳男通緝犯身分需依法逮捕，全案詢後解送吳男歸案；警呼籲，民眾如觸法遭起訴、判刑，應遵守地檢署及法院通知，並於期限內到案，留下可聯繁地址及電話，避免聯繁不上而遭通緝。