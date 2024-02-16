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晚安小雞傳遭判2年 林智群：要開箱柬埔寨監獄了嗎？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

直播主「晚安小雞」、「阿鬧」涉嫌在柬埔寨自導自演拍攝影片，被柬埔寨警方逮捕，今天傳出因違反煽動製造社會動亂罪，判處2年、每人罰款400萬元柬幣。律師林智群在臉書表示，接下來要開箱柬埔寨監獄了嗎？台灣法院不可能判這麼快的，他並打趣「法院得來速」。

林智群表示，其實外國人在台灣犯罪也是一樣，要服刑結束再驅逐出境。根據中華民國刑法第95條，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

晚安小雞和阿鬧遭判刑消息傳回台灣，PTT也引起討論。網友表示，「怎麼審的這麼快，真有效率」、「太快了吧」、「是台灣太慢還是柬太快」、「在台灣罪證確鑿都能玩好幾年」、「畢竟上了新聞，社會輿論壓力，所以這麼快吧」、「判刑的速度比台灣行政罰開罰單速度快」。

晚安小雞（前排左二）、阿鬧（前排右二）昨天坦承影片造假，今傳出兩人都遭判刑2年。記者李奕昕／翻攝
晚安小雞（前排左二）、阿鬧（前排右二）昨天坦承影片造假，今傳出兩人都遭判刑2年。記者李奕昕／翻攝

晚安小雞 林智群 柬埔寨

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