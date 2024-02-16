晚安小雞傳遭判2年 林智群：要開箱柬埔寨監獄了嗎？

直播主「晚安小雞」、「阿鬧」涉嫌在柬埔寨自導自演拍攝影片，被柬埔寨警方逮捕，今天傳出因違反煽動製造社會動亂罪，判處2年、每人罰款400萬元柬幣。律師林智群在臉書表示，接下來要開箱柬埔寨監獄了嗎？台灣法院不可能判這麼快的，他並打趣「法院得來速」。

林智群表示，其實外國人在台灣犯罪也是一樣，要服刑結束再驅逐出境。根據中華民國刑法第95條，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。