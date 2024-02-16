晚安小雞、阿鬧柬埔寨判2年 返國恐追訴？律師這麼說

根據柬中時報報導，西哈努克省初級法院法官15日裁定，台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」犯刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元）。律師羅瑞昌指出，該行為在該國固然屬於犯罪，然而，2人回國後依台灣刑法相關規定又是另一回事，仍有待檢察官及法官認定。

依刑法第5條，在中華民國領域外犯下列各罪者用之，包括內亂、外患、妨害公務、公共危險等罪，以及刑法第7條在中華民國領域外犯前二條以外之罪，而其最輕本刑為三年以上有期徒刑者，適用之。

羅瑞昌表示，如同孫安佐案件一樣，返台後，對其在美國行為的認定，檢察官及法官也有不同看法；「晚安小雞」和「阿鬧」兩人返國後，是否仍遭追訴，看法不見的相同，仍有待檢察官及法官認定。

「晚安小雞」在柬埔寨涉自導自演案鬧大後慘遭判刑，然而，晚安小雞前年10月底夜闖城光中學探險，突遭不明人士持棍棒毆打，曾引發各界關注。對照他在柬埔寨的行為，案發當時也一度遭懷疑是自導自演。

據調查，直播主「晚安小雞」陳姓男子前年10月22日晚間到台南，夜闖已經停招的仁德區城光中學探險，突遭不明人士持棍棒毆打，引發各界關注，歸仁警分局獲報後循線偵辦，查獲4名嫌犯。

警方調查，涉案的陳姓嫌犯曾與直播主粉絲在網路上互嗆，才夥同3人動手。警方訊問後，將陳4名嫌犯依違反聚眾鬥毆罪、傷害罪等，移送檢方偵辦，然而，事後「晚安小雞」撤告，檢方也不予起訴陳等人。

西哈努克省初級法院指出，「晚安小雞」本名叫陳能釧（31歲），「阿鬧」本名叫魯祖顯（34歲）。他們來到柬埔寨的目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。