歐司瑪稱有綠能專利賣股詐210人1.9億 北檢今起訴負責人共9人

歐司瑪再生能源科技公司（OSEMA）涉嫌虛偽宣傳擁有將廢棄物轉換為再生能源的專利技術，向投資人招攬買賣未上市股票，不法收取股款1億9408萬715元，迄今共210名被害投資人報案。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法等罪嫌，起訴歐司瑪實際負責人陳文熙、登記負責人張桂挺、史騰資本物流公司負責人魏伯倫、勝淘國際有限公司林文祥、秘書及股務人員共9人。

全案源於，陳文熙因知綠能再生能源產業發展蓬勃，綠能財經產品銷售可期，若取得熱裂解技術，再加以宣傳、哄抬及適度包裝，必可吸引大量投資人入金。

檢方查出，陳文熙知曉士緯公司實際負責人王小南發明熱裂解技術，2021年10月與王洽談合作，聲稱可與美國Inkstone公司合作，在美國發行股票。王因此交付熱裂解技術的執業登記證、廢料再利用證照等專利證明文件給美國公司人員，陳身為合作方人士，獲得相關證照資料。

不過，歐司瑪公司實際無任何金錢支付給王小南獲取士緯公司所有的熱裂解技術支援及購置設備，約半年後王小南終止合作，並表明歐司瑪公司不得再使用士緯公司的熱裂解技術。歐斯瑪無法以正當方式取得投資資金後，陳文熙於2022年1月間透過歐司瑪公司副總于慧正引介自稱「Bruce」的男子合作，由Bruce協助宣傳及對外販售歐司瑪公司股票，兩人朋分所得，吸取大量資金。

檢方調查，歐司瑪公司透過數名股務人員及話務機手，致電不特定民眾推銷歐司瑪股票業務，以每股45元至100元不等價格售出股票。隨後再與被害投資人面交或匯款，迄今總計1億9408萬715元，共有210名被害人報案。

檢方認定，歐司瑪公司實際上無任何真實收入、無實際擁有熱裂解技術相關證照及專利，依歐司瑪公司真實經營狀況，無法通過主管機關對公司申請興櫃、上櫃的審核。此外，歐司瑪曾宣稱進駐桃園虎頭山創新園區；桃園市政府則否認。

檢方認定，陳文熙人基於非法公開招募出售有價證券及詐偽方式買賣有價證券犯意，透過向銀行申請簽證並發行實體股票、製作歐司瑪宣傳文件、付費透過媒體報導虛假宣傳、宣稱公司綠電2年內預計營收8億元，足使一般投資大眾錯誤判斷公司真實情況。

檢方也查出，陳文熙宣稱歐司瑪將於2023年6月上市，為了美化前一年的財報，便與張桂挺謀議，以陳的「台金大事業股份有限公司」的10筆土地為擔保，借款1億5340萬元，再轉移債務由歐司瑪承受，陸續簽訂分期款項支票、附條件買賣契約書等不實會計憑證，向國稅局申請補繳稅額133萬餘元，墊高2022年財報。

此外，歐司瑪公司再透過分別由魏伯倫與林文祥負責的史騰公司、勝淘公司代辦股票交付、交割及過戶事宜，與歐司瑪公司共同非法經營證券業務。