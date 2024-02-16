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小學生在校被毆家長嗆「打回來」 法官判緩判嘆：教養子女非易事　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某國小黃姓家長因小孩在校與同學衝突未獲合理解決，在家長LINE群組放話報復洪姓家長「還是我明天直接去學校打你兒子」，台北地院法官體認家長心境，在判決書寫「父母教養子女實非易事」，判黃緩刑。

承審法官依刑法恐嚇危害安全罪判處黃姓家長拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年，向公庫支付6000元，但要接受法治教育3場次。可上訴。

判決書指出，民法規定父母對未成年子女有保護及教養的權利義務，黃姓家長與洪姓家長身為兒童家長，基於父母責任因子女身心尚未成熟為履行保護、照顧及教養的權利義務而採取法律行動，法院瞭解。

判決也說，父母教養子女實非易事，父母遭遇子女受有不當或違法對待時，因護子心切也容易產生激動情緒，不過，仍須避免因情緒出現的過激行為，還應考量會否形成更大的衝突。

法官在判決建議，希冀透過友善氣氛的營造，同時學習在多元社會與人平和互動，讓兒童在安全且和諧的環境中成長，以確保其生存及發展。

檢方指控，黃與洪的小孩是同班同學，2位家長是班級LINE群組的成員，黃因不滿洪的兒子毆打他的小孩未獲合理回應，選擇在LINE群組放話。

黃上傳「還是我明天直接去學校打你兒子」、「今天沒有給我滿意的回覆，明天就等我跟你道歉了」、「沒關係，明天你最好去學校，我就不信拿你沒辦法」、「我怕他不敢過來」，洪向警方提告，檢方將黃聲請簡易判決處刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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