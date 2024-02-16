趙藤雄「大巨蛋案」一審判7年 高院再裁定延長限制出境出海

台北市財政局前局長李述德、遠雄企業團實際負責人趙藤雄等6人被控違反證券交易法而遭限制出境出海，因限制期間將屆，台灣高等法院裁定自2月19日起，延長限制出境、出海8月。實際掌控經營勝益營造公司的新北市議員周勝考仍須定期向派出所報到。

本裁定源自「大巨蛋案」等案，台北地方法院判趙藤雄7年，李述德9年、周勝考10年徒刑。

高院認為6人所涉貪汙治罪條例第5條第1項第3款、第6條第1項第4款、證券交易法第171條第2項、第1項第2款、第3款等罪，都屬最輕本刑為5年或7年有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡的高度可能性，不甘受罰是基本人性，且這6人或曾為中高階公務員、或為民意代表、或為企業負責人及中高階主管，具有一定的資力及人脈，具有逃亡境外能力，有相當理由可認有逃亡出境之虞。

高院權衡6人的人權保障、司法權有效行使等公共利益，以及他們居住及遷徙自由權受限制的程度，認依目前第二審繫屬中的訴訟進度，仍有繼續限制出境、出海必要，因此裁定6人自今年2月19日起延長限制出境、出海8月。