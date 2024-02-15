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和父母要錢不成！桃園男朝警揮刀再衝撞警車遭壓制上銬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方接獲家人報案後到場，隨即在附近發現邱男開車逃逸，過程中邱男為了躲避警察追捕，開車自撞後持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車，最終遭警方敲破車窗架出車外壓制在地逮捕。

警方調查，邱男父母因常遭邱男家暴，去年才向桃園地院申請家暴保護令，然而邱男昨因缺錢花用，下午酒後竟開車到父母住處要錢，持小武士刀向父母揮舞恐嚇，對此邱男父母相當害怕恐懼，立即打電話報警求助，員警獲報後立即趕赴現場，但到場時邱男已先行離去。

對此員警巡查周邊時，發現邱男開著小客車在附近徘徊，為預防邱男返回父母家鬧事，便一路開著警車尾隨，邱男發現後加速逃逸，最後在南竹路三段一處民宅前倒車自撞，隨後三台警車包夾，邱男竟搖下車窗在駕駛座持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車，所幸警方及時閃避沒有大礙。

員警隨即敲破車窗，將邱男架出車外逮捕，邱男經呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.78mg/l，警方隨後將他涉犯違反保護令、妨害公務及公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車，警方敲破車窗將人架出車外壓制。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車，警方敲破車窗將人架出車外壓制。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車。記者周嘉茹／翻攝
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桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子，昨下午酒後持刀到老父母家要錢，警方獲報到場時，邱男為了躲避追捕開車持小武士刀對員警挑釁，企圖衝撞警車。記者周嘉茹／翻攝

桃園 父母 警車

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