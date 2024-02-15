膽大包天！春節香油錢爆增 連偷神明錢抓不怕又再偷

春節期間寺廟油香錢爆增，引起宵小覬覦，雲林縣李姓竊賊，除夕夜連續到嘉義幾座廟偷香油錢被逮，因逢年節未被羈押，沒想到隔兩天他又接連到元長兩間廟偷了約3萬多元香油錢，甚至還拿了鋸子鋸開廟門，行徑囂張，被發現報警，當場人贓俱獲，今天被依竊盜罪2度移送法辦，接連犯案觸怒神明，連廟祝人員都看不下去，斥責他膽大包天。

春節期間各地寺廟遊客人潮多，添香油錢的人也爆增，雲林縣40歲李姓男子看到各廟的賽錢箱都錢滿滿，心生貪念，利用除夕夜，一些宮廟人員可能回家圍爐，即前往嘉義縣民雄鄉的兩間宮廟行竊，只偷走了3600元就被抓，因逢年節且所犯情節不重，未被羈押。

沒想到被釋放後的李男，仍未警覺已觸怒神明才偷竊失風被捕，毫無悔念，隔了兩天，大年初三、初四又連續到元長鄉的鎮平宮及無極聖安宮連續行竊，他利用中午和傍晚廟方管理員用餐時間，廟內參拜的人較少，即下手偷取香油錢，共被竊得2萬五千元。

李男得手後，竊心加劇，大年初5開工日的凌晨，準備再大撈一筆，再度前往元長鄉一座宮廟準備行竊，因廟門已關，他竟取出自備的鋸子，將廟門的木栓鋸開，並將小型賽錢箱整個抱走，被發現後警民合力圍捕，將他逮捕人贓俱獲，今天依竊盜罪移送法辦並建請預防性羈押獲准。

警方指出，李嫌除夕夜行竊被捕，卻食髓知味不知悔改，再度前往元長鄉的宮廟偷竊，警方調閱相關犯嫌影像已鎖定李嫌，才聲請拘票準備拘提李嫌之際，沒想到他竟在初5凌晨再犯案，行徑十分囂張，李嫌偷竊時間不固定，白天佯裝信徒，邊拜拜邊觀察地形，晚上再動手行竊。