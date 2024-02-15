「虎躍部隊」二兵才入營就偷錢 服役12天遭勒退

鍾姓男子抽中名為「虎躍部隊」的陸軍步兵第109旅砲兵營補充兵二兵，去年6月5日入伍在桃園中壢區龍里營區，入營不過8天先侵占同袍遺留在餐廳內的皮夾、第11天偷走同寢室友內務櫃的1包香菸，遭桃園地檢署依竊盜等案聲請簡易判決，桃園地院將他依侵占離本人所持有物判處拘役10日，又犯營區竊盜罪判處拘役10日，應執行拘役15日，得易科罰金。可上訴。

判決事實指出，19歲鍾姓原民少年去年6月5日入伍成為陸軍步兵第109旅砲兵營補充兵二兵，同月12日某時，在龍里營區餐廳內，見某位同袍將裝有1800元錢包遺失在餐廳桌上，便將該錢包取走後侵占；同月15日某時，在龍里營區內侵入他人寢室，偷走某位同袍放置在內務櫃的價值150元的1包香菸，經遺失錢包與被偷香菸的2名同袍察覺後，分別向營區幹部報告，經該旅監察官為行政調查及詢問，鍾男坦承後，案經桃園憲兵隊移送偵辦，同月16日退伍。

法官審酌，被告鍾男貪圖不法利益，侵害他人財產安全，實屬不該，考量他犯後坦承犯行，且未有前科，參酌他侵占、竊盜的財物價值、動機手段，及警詢中自述為高中肄業等智識程度、行為時為軍人，以及已分別賠償2名同袍2100元及150元損失，分別量處主文之刑，並諭知易科罰金。

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