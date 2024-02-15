快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小貨車停彎道旁...機車騎士為閃車摔水溝身亡 判無罪原因曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溫姓男子前年把小貨車停在和美鎮渭南路125巷，洪姓男子則騎機車行經該彎道路段時疑為閃小貨車而摔落水溝，傷重死亡，檢方依過失致死將溫男起訴，不過法院審理後認為，該路段劃設白線是可停車，且溫男停車後，剩餘路寬還有380公分，仍足以讓人、車正常通行，因此判處溫男無罪。

判決書指出，溫男2022年5月20日下午將小貨車停在和美鎮渭南路125巷燈桿前，22日中午洪男騎機車行經該處彎道轉變時，疑因閃小貨車而失控左偏跌落水溝，造成頸椎骨折、肺挫傷、溺水導致創傷性休克併呼吸衰竭，送醫後傷重不治。

交通部公路總局臺中區監理所彰化縣區車輛行車事故鑑定會認為溫男將小貨車不當停於彎道附近佔用車道停車，妨礙車輛通行，為肇事次因，不過溫男辯稱，他有將小貨車靠邊停，有注意要讓其他車輛可以轉彎、通行。

不過法官審理時發現，該事故路段前後300公尺均未設置有彎道或彎路標誌，既非屬彎道路段，溫男將車停在只畫白線的路段，並未違反道路交通安全規則。

檢察官則認為，溫男停放小貨車、佔用車道範圍，根據監視器畫面顯示，洪男從溫男貨車左後方就開始向左偏行，轉過彎後摔進水溝，如果不是小貨車停在該處，被害人怎會為閃避小貨車而偏行、摔車。

而交通部公路總局臺中區監理所彰化縣區車輛行車事故鑑定會也認定摔車的洪男有酒駕情事，醫院依被害人血液酒精濃度值為256.3mg/dl，為刑法規定之5倍高，已達無法安全駕駛情形，但法醫研究所檢驗之檢體，是在案發後2日所採檢，檢體又未檢出酒精，法官認為醫院以酵素檢驗法進行血液酒精濃度檢驗，也有偽陽性之可能，酒精亦可能隨時間代謝而濃度下降，所以法醫又未驗出酒精，所以到底有沒有酒駕，難以認定。

法官判定，當時光線良好，溫男停車之處剩餘路寬尚有380公分，足以讓人、車正常通行，難認被告小貨車停放在該處有何「顯有妨礙其他人、車通行」之情，因此判溫男無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣溫姓男子前年把小貨車停在和美鎮渭南路125巷，洪男騎機車行經該彎道路段時疑為閃小貨車而摔落水溝，傷重死亡。示意圖／翻攝自google map
彰化縣溫姓男子前年把小貨車停在和美鎮渭南路125巷，洪男騎機車行經該彎道路段時疑為閃小貨車而摔落水溝，傷重死亡。示意圖／翻攝自google map

酒精

延伸閱讀

藥頭供出他買毒品原料一審判8年 這原因二審判無罪

花蓮路倒機車亮尾燈 路過民眾驚見騎士倒臥水溝不治

機車疑側翻路邊亮尾燈 驚見騎士倒臥水溝送醫不治

無照少年騎車摔溝鋼筋插頭亡 公路局判國賠113萬餘元

相關新聞

網傳執政黨要砍基層警年終獎金 警政署嚴正駁斥：應屬誤解

針對有民眾於網路留言謠傳執政黨要砍基層員警的年終獎金一事，警政署今天嚴正駁斥，澄清應屬誤解，並指警察年終獎金是依行政院訂...

朱學恒強制猥褻案密集審 明傳喚鍾沛君夫婿陳布朗作證

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，依強制猥褻罪起訴。台北地院密集開庭，明天上午9時30分傳喚鍾沛君新婚...

男稱「制服控」錄影偷摸執勤北巿女警 調解賠15萬獲緩起訴

1名陳姓男子去年，趁著女警執勤時，用手機錄下觸摸女警臀部的過程，涉嫌侮辱執勤公務員、妨害性隱私及性騷擾防治法等罪。台北地...

「虎躍部隊」二兵才入營就偷錢 服役12天遭勒退

鍾姓男子抽中名為「虎躍部隊」的陸軍步兵第109旅砲兵營補充兵二兵，去年6月5日入伍在桃園中壢區龍里營區，入營不過8天先侵...

小貨車停彎道旁...機車騎士為閃車摔水溝身亡 判無罪原因曝光

彰化縣溫姓男子前年把小貨車停在和美鎮渭南路125巷，洪姓男子則騎機車行經該彎道路段時疑為閃小貨車而摔落水溝，傷重死亡，檢...

婦沿斑馬線闖紅燈遭撞死 駕駛過失致死遭檢起訴

施姓女子先前步行於新北市汐止區新台五路、秀峰路口，沿斑馬線過路時闖紅燈，遭潘姓男子駕車撞上，送醫不治，施女兒子事後提告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。