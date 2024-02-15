影／高雄男月前通緝被捕 春節「喝兩杯」慘遇同一警又被逮
賈姓男子在1個間才因案通緝被捕，春節假期間，他騎機車到高雄三鳳宮，又遇到逮捕他的員警，雙方攀談後，員警發覺他渾身酒氣，對他測出他涉嫌酒駕，再被警方移送法辦。
據了解，賈姓男子（65歲）涉竊盜案通緝，1月初才被高雄市警三民一分局三民派出所員警逮捕，2月13日大年初四下午5時許，他騎機車到三鳳宮前，才又遇逮捕他的三民所員警。
員警看他停車在黃網線上，認出他，上前與他攀談，他稱只是來找朋友，但員警卻發覺他口吐酒氣，問他是不是喝酒，他回稱「你們三民所很會找我麻煩」，否認酒駕。
警方要賈姓男子吹一下簡易酒精檢知棒，一吹便亮燈，他忿忿不平稱「只是過年來找朋友喝兩杯，你們又來啊」。員警對他酒測，果然測出呼氣酒測值每公升0.63毫克，立即逮捕他，依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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