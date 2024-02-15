目睹馬爾濟斯遭4犬拋咬慘死 飼主遛狗不繫牽繩下場慘了

黑狗示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照 台中林姓男子帶4隻黑狗出門沒全繫牽繩，散步突失控衝向林姓女子飼養的馬爾濟斯，林女目睹愛犬慘遭對方4犬輪流拋咬，全身是血急救仍慘死，連同醫療、精神撫慰金求償21萬元；法院指出，林女固因愛犬死亡精神痛苦，但並非其自身人格權受害，判林男應給付林女5萬多元，可上訴。

林女主張，她自2009年飼養馬爾濟斯悉心照顧養到12歲，2021年牽去大肚區慶順宮旁散步，遇到林男帶4隻黑色大型犬，且僅有1隻有牽繩，其餘3隻沒牽繩也沒戴口罩，未料其中1隻突然衝過來狠咬她的狗，並和另3隻論流拋咬。

她立刻拍打驅趕，急著要分開雙方，未料馬爾濟斯仍被咬到撕裂傷、脫臼，甚至全身是血，緊急往獸醫手術，但急救多時仍因傷重死亡。

林女表示，當年以2萬元購入馬爾濟斯，支出急救費3萬5000元、遺體處理費9500元，並主張和該犬互動親密，已經近似家人間伴侶關係，卻突遭林男飼養的4犬輪流拋咬致死，造成她罹患創傷後壓力症候群等，再主張精神撫慰金15萬元，一共對林男求償21萬5460元。

林男抗辯稱，他帶4隻狗出門，有2隻年輕好動分別叫小黑、阿肥有繫牽繩，另2隻分別是行動緩慢老狗、膽小的小型犬沒牽繩，當時小黑暴衝掙脫，且因阿肥太靠近馬爾濟斯才咬到，案發後他很抱歉、內疚，有佛教法會都會寫上馬爾濟斯排位幫牠超渡，雙方就和解金沒有共識才破局。

台中地院考量馬爾濟斯價格、外貌及年齡，認為應為1萬元，且林女就急救、遺體處理費都有證明，該部分請求有理由。

法院指出，林女和馬爾濟斯感情密切，死亡後林女固然精神痛苦，但並非林女自身人格權受到侵害，而是她基於飼主和寵物間關係所生的情感遭侵害。

法院說，民法第195條第3項僅保障侵害他人基於父、母、子、女或配偶等身分法益，才能請求損害賠償，認為該部分不應准許。審理後一共判林男應給付林女5萬5460元。