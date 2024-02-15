憲兵士官長拒酒測罰18萬 還無照開車進出營區155次...下場慘了

憲兵示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片 憲兵指揮部毛姓士官長因外宿期間拒絕酒測，挨罰18萬元並吊銷駕照，但他事後仍無照駕駛進出營區155次，被記過懲處且品德績等吃丙，最終被軍方核定不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

毛原先是憲兵一等士官長，他2019年10月30日外宿期間，開車被警方攔檢卻拒絕酒測，經裁罰18萬元，吊銷駕照，但他截至2020年8月24日為止，無照駕駛進出營區155次，分別被記大過1次、記過1次懲處，且品德項目績等為丙上，軍方事後召開不適服現役人事評審會，決議考核毛不適服現役。

毛提行政訴訟主張，他是休假期間開自家車拒絕酒測，並非陸海空軍懲法罰規定的範圍，且軍方懲處未考量降階獲降級，直接給予丙上考績，違反比例原則；另人評會決議依憑的是不完整資訊的考核報告，刻意忽略對他有利的事項，認為也不合法。

軍方則認為，毛身為士官督導長身分，違失行為有違領導幹部風範，且參酌員警錄影內容，而決議記過，並丙上考績並無違誤，人評會編組合法，也審酌毛的生活狀況、工作態度、受懲罰後有無反省改善等，決議也沒有違失。

北高行指出，軍方人評會組成、審議事項、受評人陳述意見均沒有違反規定，人評會軍事聽取毛和單位主管陳述，再參考考核報告、獎懲紀錄表等資料，綜合考評後以5比0評鑑毛不適服現役，處分沒有違誤，且毛的主張均無可採信，判決毛敗訴。

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