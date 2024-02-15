假房仲騙3女 付534萬白等1年

于姓女子和兩名好友想便宜入主熱門建案，卻遭假扮房仲直營店負責人的陳男詐騙。 示意圖／Ingimage

高雄市陳姓男子假扮房仲直營店負責人，佯稱認識某熱門建案建商，向妻子的朋友于姓女子及于的兩名女友人收取買屋預售款五三四萬元，三名女子等了一年多仍未交屋，詢問建商才知被騙。陳坦承不是房仲，也不認識建商，高雄地檢署將他依詐欺罪起訴。

據了解，被害人想入手的建案位處高雄蛋黃區，因地段佳，甫開賣就湧入不少買客洽詢，建案銷售因熱銷喊停，預計今年完工交屋。

檢方調查，四十六歲陳姓男子經妻子介紹認識于姓女子，得知于欲購買該建案，他向于自稱某房仲直營店負責人，指認識該建案建商，可用仲介優惠價便宜購買預售屋。

于不疑有他，依陳指示簽訂買屋契約後，陸續轉帳多筆購屋的預售屋款共二○七萬元給陳；事後于的友人陳姓、李姓女子得知陳有管道可便宜購買預售屋，透過于牽線與陳簽約，陳、李各匯款二二七萬、一○○萬元給陳。據調查，前年三月至去年二月，三名女子共付給陳五三四萬元。

三女遲遲等不到交屋，去年底向陳詢問完工日期，被陳以各種理由拖延，想要退訂又被陳拒絕，致電建商詢問才發現建商未委託陳售屋，報警提告。檢警追查陳到案，他坦認假扮房仲詐騙三女，不認識建商，檢方偵結依詐欺罪起訴。