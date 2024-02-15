聽新聞
test
0:00 / 0:00

假房仲騙3女 付534萬白等1年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

于姓女子和兩名好友想便宜入主熱門建案，卻遭假扮房仲直營店負責人的陳男詐騙。 示意圖／Ingimage
于姓女子和兩名好友想便宜入主熱門建案，卻遭假扮房仲直營店負責人的陳男詐騙。 示意圖／Ingimage

高雄市陳姓男子假扮房仲直營店負責人，佯稱認識某熱門建案建商，向妻子的朋友于姓女子及于的兩名女友人收取買屋預售款五三四萬元，三名女子等了一年多仍未交屋，詢問建商才知被騙。陳坦承不是房仲，也不認識建商，高雄地檢署將他依詐欺罪起訴。

據了解，被害人想入手的建案位處高雄蛋黃區，因地段佳，甫開賣就湧入不少買客洽詢，建案銷售因熱銷喊停，預計今年完工交屋。

檢方調查，四十六歲陳姓男子經妻子介紹認識于姓女子，得知于欲購買該建案，他向于自稱某房仲直營店負責人，指認識該建案建商，可用仲介優惠價便宜購買預售屋。

于不疑有他，依陳指示簽訂買屋契約後，陸續轉帳多筆購屋的預售屋款共二○七萬元給陳；事後于的友人陳姓、李姓女子得知陳有管道可便宜購買預售屋，透過于牽線與陳簽約，陳、李各匯款二二七萬、一○○萬元給陳。據調查，前年三月至去年二月，三名女子共付給陳五三四萬元。

三女遲遲等不到交屋，去年底向陳詢問完工日期，被陳以各種理由拖延，想要退訂又被陳拒絕，致電建商詢問才發現建商未委託陳售屋，報警提告。檢警追查陳到案，他坦認假扮房仲詐騙三女，不認識建商，檢方偵結依詐欺罪起訴。

提告 詐欺 詐騙

延伸閱讀

3好友被騙便宜入主高雄熱門建案 等1年花數百萬買到空氣

建商承諾捐15萬卻神隱 洪婉臻痛批無良自掏腰包

超恐怖！北市有建商拆牆瓦斯管線竟懸空搖晃 住戶憂恐公安

被冒名帶孫藝真看房成賣房活招牌 玄彬打臉建商「忙育兒沒空看房」

相關新聞

毆打同住前妻犯家暴罪！男子另被控殺人未遂 檢認不成立原因曝光

呂男和林女離婚後仍同住，兩人因故發生口角並扭打，互控對方家暴傷害罪，林女並提對呂男殺人未遂。檢方偵訊後，依傷害罪起訴兩人...

假房仲騙3女 付534萬白等1年

高雄市陳姓男子假扮房仲直營店負責人，佯稱認識某熱門建案建商，向妻子的朋友于姓女子及于的兩名女友人收取買屋預售款五三四萬元...

持打火機燒毀候選人競選旗幟 火未釀災且對方撤告獲判無罪

台南陳姓男子前年11月13日清晨近5時，在新北中和區侯友宜及國民黨議員候選人聯合競選總部，持打火機燒毀總部前方騎樓的競選...

台中長腿美容師控男摩鐵性侵…結局竟是她要吃5月牢飯

台中市一名女美容師在3年前指控陳姓男子涉嫌對她上下其手，疑在汽車旅館對她下藥後性侵，女子事後提告，不過陳男提供手機錄影，...

爺爺告孫子借用LV側背包、皮帶不還 法院依侵占罪判刑

基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還，還說已借給他人使用。劉的爺爺報案，檢方認定劉男涉犯侵占罪。基...

3好友被騙便宜入主高雄熱門建案 等1年花數百萬買到空氣

高雄46歲陳姓男子因妻子介紹認識于姓女子，陳男知道于女想入手高雄某熱門建案，佯稱自己認識建商，向于女及于的陳姓、李姓閨密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。