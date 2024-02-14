爺爺告孫子借用LV側背包、皮帶不還 法院依侵占罪判刑

基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還，還說已借給他人使用。劉的爺爺報案，檢方認定劉男涉犯侵占罪。基隆地方法院審理後，認定劉男犯行，判處2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

檢警調查指出，劉男向他的爺爺商借1個LV側背包和1條LV皮帶，兩件商品市價約2萬2000元。劉在借來使用後並未歸還，劉的爺爺數度催討都拿不回來，後來得知劉男還把LV側背包和LV皮帶借給友人，氣得報警處理。

新北市瑞芳警分局詢問過後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官訊問後，以劉的爺爺在警詢及檢方偵查時指訴明確，劉男在檢方偵訊時也坦承犯行，認為自白與事實相符，認定劉男涉犯侵占罪，向基隆地院聲請簡易判決處刑。