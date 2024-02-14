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爺爺告孫子借用LV側背包、皮帶不還 法院依侵占罪判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還，還說已借給他人使用。劉的爺爺報案，檢方認定劉男涉犯侵占罪。基隆地方法院審理後，認定劉男犯行，判處2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

檢警調查指出，劉男向他的爺爺商借1個LV側背包和1條LV皮帶，兩件商品市價約2萬2000元。劉在借來使用後並未歸還，劉的爺爺數度催討都拿不回來，後來得知劉男還把LV側背包和LV皮帶借給友人，氣得報警處理。

新北市瑞芳警分局詢問過後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官訊問後，以劉的爺爺在警詢及檢方偵查時指訴明確，劉男在檢方偵訊時也坦承犯行，認為自白與事實相符，認定劉男涉犯侵占罪，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，劉男的爺爺基於信任自己的孫子，才把LV側背包、LV皮帶借給劉男使用。劉男取得後擅自侵占，又借給他人，拒不返還給他的爺爺，顯然欠缺尊重他人財產權觀念。斟酌劉男犯罪動機、目的、手段、侵占金額，兼衡劉男自述教育程度、家庭經濟狀況等情狀，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還。基隆地方法院審理後，認定劉男犯侵占罪，判處2月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還。基隆地方法院審理後，認定劉男犯侵占罪，判處2月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

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