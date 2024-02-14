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3好友被騙便宜入主高雄熱門建案 等1年花數百萬買到空氣
高雄46歲陳姓男子因妻子介紹認識于姓女子，陳男知道于女想入手高雄某熱門建案，佯稱自己認識建商，向于女及于的陳姓、李姓閨密合計收取逾500萬元預售屋款，結果眼見房子蓋好都沒辦法交屋，3人追問建商才知被陳男欺騙，高雄地檢書依詐欺罪嫌，起訴陳男。
于女等人想入手的建案為高雄市蛋黃區，每坪開價已達20多萬元，因地段優良，一開賣就湧入不少買客洽詢，建案銷售也在去年喊停，預計今年完工交屋。
檢方調查，陳男因妻子認識于姓女子，得知于女想要入手該處熱門建案，自稱自己是某房仲直營店的負責任，認識該建案建商，可以用仲介優惠價格便宜入主預售屋。
于女不疑有他，從2022年3月起，依陳男指示簽約，陸續轉帳多筆購屋的預售屋款，前後匯款207萬元給陳男。
事後于女又介紹李姓、陳姓閨密給陳男認識，陳女自前年9月至去年2月間，匯款227萬元，李女也匯款100萬元給陳男，3人合計付出逾500萬元。
但去年底，于女等人追問建案完工日期，卻被陳男已各種理由拖延，3人想要退訂時，又被陳男以各種理由拒絕，事後直接致電建商，才發現根本未委託陳男售屋。
于女等人遇詐後，氣得報警對陳男提告，高雄檢警偵辦時，陳男坦承假扮仲介詐騙于女等3人，自己並不認識該建案建商。高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴陳男。
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