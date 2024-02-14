男打「傳說對決」謊稱小學生！拐國小男童自摸下體偷錄影 判刑結果GG...

新竹周姓男子是手遊「傳說對決」玩家，去年7月初在遊戲認識一名國小男童，周竟向對方謊稱自己也是國小學生，要求對方以通訊軟體LINE視訊自摸下體讓周觀賞，過程中，周還悄悄用手機螢幕錄影功能，擷圖儲存男童自摸下體影像。新竹地院審理終結，將周依以他法使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，周則賠款30萬元給男童家長，換得緩刑。

判決書指出，周男是成年人，去年7月以手機遊戲「傳說對決」裡的帳號認識一名國小男童，他向對方佯稱自己也念國小，雙方互加LINE好友，並用LINE傳訊徵得男童同意自摸下體給周觀賞，而周則悄悄用手機螢幕攝影功能擷圖儲存男童的影像；事後，男童母親發現有異，檢視男童手機內容得知周男離譜行徑，向警方報案提告，檢方偵查後將周起訴。