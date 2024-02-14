街口支付帳戶遭詐團使用 法官因這疑點判無罪
孫姓女子前年11月經由臉書，遭詐騙集團騙走3萬元，檢警從她匯款帳戶追出該街口帳戶蘇姓男子，依涉詐欺取財及洗錢罪嫌起訴，蘇男喊冤不曾申請過街口帳戶，且登錄手機門號不是他的，台南地院認不能排除蘇男遭人擅自申請街口帳戶的可能性，判他無罪。
檢警調查，蘇男加入詐騙集團後，前年底把他所申請使用街口支付帳戶的帳號及密碼提供給詐騙集團。集團成員取得該帳戶後，前年10月18日以臉書和孫女取得連繫，並對她進行詐騙，使孫女受騙上當，同年11月4日下午近3時，匯款3萬元到該街口帳戶內。
蘇男因詐欺等案落網，檢警循線追出本案，檢方認他涉犯3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪等罪名起訴。
蘇男說，用來申請街口帳戶的遠東及中國信託銀行雖然都是他申請，但手機門號不是他的，他並不知道曾經申請過街口帳戶，這部分的詐騙行為與他無關。
台南地院指出，根據街口電子支付公司提供的資料，帳戶的申請流程為：⑴輸入手機號碼→⑵輸入街口電子支付系統提供的簡訊驗證碼→⑶輸入身分證資訊→⑷街口電子支付系統驗證後選擇支付工具（信用卡或帳戶）→⑸開通使用。
台南地院表示，經由該流程可知，申辦者最初是利用手機簡訊方式，取得並且輸入街口電子支付系統提供的簡訊驗證碼，才有辦法完成申辦程序。然而，經查證結果，蘇男不曾申請使用該手機門號。
法官認為，依相關事證，存在他人在蘇男不知情的情況下，以他提供的銀行帳戶，以及第三人手機門號擅自申請街口帳戶的可能性。根據無罪推定及罪疑唯輕原則，判蘇男無罪。
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