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潑精狼現身高雄圖書館 正妹午睡短褲大腿遭玷汙

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名正妹圖書館念書，念累了趴桌睡覺，施姓男子經過見正妹穿著短褲竟起色心，在附近死角自慰後，將精液潑到正妹褲子及腿部，女方察覺後起床，一看到短褲、大腿都有不明液體氣得報警，警方循線查緝施男到案，依猥褻、毀損等罪嫌將施起訴。

檢方調查，去年7月30日下午2時46分許，施男到高雄市立圖書館河堤分館借書，當時看到正妹趴在閱讀區的桌椅上午睡，施男見女方穿著短褲突然起色心，隨即跑到一旁的書架死角，摩擦自己下體。

隨後施回到正妹座位旁，趁四下無人時將手上的液體潑到女方短褲、大腿上，女方察覺有異，起身時發現短褲、大腿都沾染不明液體，氣得告知館方並報警。

高雄市警局獲報後，循線查緝施男到案，施男坦承在圖書館自慰，並將精液潑灑到正妹身上，被依公然猥褻、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

檢方認為，施男雖無「物理上」損壞正妹短褲，但短褲需與身體緊密接觸，施將精液潑灑在女方短褲上，即便短褲可以清洗，但已令正妹感到厭惡，而不會再穿該件短褲，達不能堪用程度，已構成毀損。

檢方綜合相關事證，依公然猥褻、毀損、公然侮辱等罪嫌起訴，因屬想像競合犯，起訴後建請法官從較重的毀損罪論處。

高雄市立圖書館河堤分館外觀。本報資料照片
高雄市立圖書館河堤分館外觀。本報資料照片

圖書館 正妹 短褲

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