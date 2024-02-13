女賣特斯拉稱原版件無肇事 遭戳破公審買家遭判刑　

吳姓女子先前曾駕駛特斯拉Model 3電動車在新北市發生車禍，2020年維修更換右前葉子板、右前霧燈、右前保側支架、引擎蓋重新噴漆，前擋風玻璃也因高速公路飛石撞擊更換過，兩年後吳在臉書社團販售該車輛，標註「全車原板件，無肇事」，僅向楊姓買家稱車輛有小擦傷，刻意隱匿維修資訊，成功以150萬元賣出，事後，楊發現上當受騙，吳竟跑去臉書特斯拉社團PO上楊的個資公審；新竹地依詐欺取財、個資法判刑，吳則賠款55萬元換得緩刑。

判決書指出，吳女曾駕駛該輛特斯拉Model 3電動車於新北市板橋區發生車禍，造成車輛右前車體受損，2020年7月維修更換右前葉子板、右前霧燈、右前保側支架、前蓋T型字標、右大燈總成、前保險桿、右前外駐車輔助感測器、右內保桿支架、大燈右下支架等零件，擎蓋重新噴漆，共花費11萬2597元，由保險公司出險支付。兩個月後，吳的車輛因遭高速公路飛石撞擊更換整片前擋玻璃，花費3萬356元，一樣由保險公司支付。

2022年1月，吳女在臉書特斯拉買賣社團PO文販賣該車輛，並於補充事項加註「全車原板件，無肇事」，刻意隱匿維修肇事資訊。一名楊姓買家在臉書看見吳的售車資訊，向吳表明購買意願，兩人攀談時，楊說「還有另一台在高雄，他還在考慮要不要下去看，只是那台有在高速被追尾換過尾箱板件，有點扣分」，明確傳達較不願意購買肇事、更換過板件的中古車。

吳女竟向楊男稱「150萬不整理給你…我的有點小擦傷」、「但烤板金價格約在1萬左右」、「小傷，我老公說沒有很嚴重還不要用…」，雙方約在新竹市面交看車，吳甚至在賣契約上特別載明「全車原版件」或「全原廠鈑件」。事後，楊將車輛開去TESLA原廠檢查，竟發現車況並非吳所述，發現受騙。且該輛車經中華民國汽車鑑價協會派員實車鑑價，減損當時（2022年2月）車價17.5%，共折價24.5萬元。

而吳女不滿楊男交車後質疑本案車輛並非「全車原板件」，竟在臉書特斯拉社團公布楊男名片、Line帳號及臉書帳號個資及相關貼文截圖及楊半身照，藉此公審，遭楊提告。

法官審理時，吳女坦承車輛曾肇事維修，也在臉書發文標註「全車原板件，無肇事」，卻否認有詐欺犯行，吳稱以為原廠維修時只是敲一敲、烤漆，不知道有更換過板金，也沒有問技師；與楊男見面看車時，有當面說曾撞到計程車，撞到整個副駕駛座的板金，但雙方沒談這部分折價。

但法官認為，吳女於雙方見面前僅因「小擦傷」即願將價格從開價165萬元降至150萬元，若吳當時有告知該車曾因肇事減損價值，楊男怎麼會不再繼續議價？