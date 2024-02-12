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影／駕駛違停睡著叫不醒 警擔心安危一查竟是酒駕
高雄市日前查獲一名曹姓民眾在與友人歡暢飲酒後，竟違法開車上路，卻因不勝酒力停在路邊呼呼大睡，直到警網盤查才驚醒。經酒測後超標，被依公共危險罪送辦。
高雄市新興分局五福二所巡邏警組2月9日上午10點多，巡經五福二路與復興二路口轉角紅線，見一部自小客違停且駕駛座車門未關，上前查看發現曹嫌（35歲）於駕駛座呼呼大睡，警方多次喊叫才睡眼惺忪地回應，
經警方盤查後發現，曹嫌是在鄰近KTV歡唱飲酒後，還想駕車到附近商買東西，誰知道他不勝酒力，違停在路邊睡著。員警對其實施酒精濃度測試，酒測值已超過法定標準值。最後依公共危險罪送辦。
警方呼籲，民眾聚餐飲酒切勿貪圖一時方便、酒後駕車，警方會透過強力執法與宣導防治，全力取締酒駕不法，以維用路安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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