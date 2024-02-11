通緝犯當「老司機」探店見警心虛折返 躲房間遭逮
台南一名23歲許姓男子，趁著凌晨無人，跑到永康區一處養生館「鬆一下」，離開時剛好遇到路上巡邏員警，一時心虛又折返店裡，反而引起警方懷疑，在店家陪同下逐房搜索，找到躲在2樓房間的許男，一查才發現他就是通緝犯，立刻上銬逮捕，依詐欺通緝案移請台南地檢署歸案。
永康警分局大灣派出所員警賴明政、戴瑋辰執行清晨4到6時巡邏勤務，途經大灣路798巷內某按摩養生館附近時，發現一名男子走出店外，疑似看見巡邏車後，又立即掉頭折返店家，形跡可疑，賴、戴2員隨即下車準備盤查，該名男子見員警下車直奔回店。
員警向店家表明事由，在店家陪同下，針對房間逐一搜尋，當時店內近休息時間，已經沒有其他顧客，最後在2樓房間，發現蜷縮在角落的許男，23歲的許男面對警方詢問支吾其詞，無法自圓其說，最後員警查出他是詐欺通緝犯，四處躲藏，沒想到春節期間興起，半夜跑到養生館溫存，最後遭逮得吃牢飯。
另外龍潭派出所員警看到男子騎車違規上前盤查，騎士卻突然轉入小巷逃逸，還棄車狂跑，被員警追上，聞到他渾身酒味，酒測值超過標準，經查是38歲的潘姓移工，他是合法工作居留，去年9月也考取駕照，沒想到才騎車4個月，就因酒駕被逮，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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