台中皮革廠排空汙想省成本 短繳4276萬 負責人夫妻起訴

台中從事皮革、布料的欣泰達公司蘇姓負責人和潘姓妻子，涉嫌為節省製程中成本，短報空汙防制費用近5年，環保署內部核對發覺異樣函送偵辦，檢方清查公司短繳費用高達4276萬元，2人也坦承申報量和實際用量「有出入」，檢方偵結依違反空汙法、詐欺等罪嫌起訴2人。

檢警調查，蘇男（64歲）和潘女（60歲）分別為欣泰達公司負責人、空汙防制及財務人員，該公司領有台中市環保局核發的固定汙染源PU皮製造程序許可證，依規定應如實申報含揮發性有機物原物料使用量。

蘇、潘卻為了節省公司每季空汙防制費用成本，涉嫌從2017年10月至2022年9月間，未將製程中實際使用的含揮發性有機物原料予以申報，僅以核定許可量當作基準，按季將不實數據交給環保公司上傳至行政院環保署固定汙染源空汙費暨排放量申報整合管理系統網站。

後經環保署內部檢視發現有短缺，計算才驚覺該公司漏報長達近5年，短繳空汙防制費用高達4276萬多元，全案函送台中地檢署偵辦。

檢方訊時，蘇男、潘女均坦承申報量和實際用量「有出入」，並和廠方會計、廠長證詞相符，檢方也核對公司內部原料使用量及產品產量記錄表、相關發票及繳費單等，認為2人犯嫌明確。