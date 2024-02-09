司法志工兼備法律常識與同理心 助人不忘自我提升

全國有超過千名司法志工在法院服務民眾，他們認為，擔任司法志工是給自己一個成長及肯定自我的機會，瞭解到熱心助人是一件快樂的事，也藉此學到更多法律專業，認識更多朋友。

台中地方法院陳姓志工指出，工作過程中體會到司法志工需具備幾點條件，包括具備法律常識、良好的溝通能力、敏感度和同理心、忍耐力及情緒管理，成為一名司法志工是一個充滿學習和成長的過程，不僅可助人，也提升自己專業素養和社會關懷。

屏東地方法院張姓志工則表示，志願服務工作是一份貢獻活到老學到老、做功德的工作，司法志工讓他有很不一樣的體驗，不僅能增加法律常識，每當看到民眾正向回饋，往往能讓他忘掉一切的辛勞，有衝刺繼續向前的動力。

台南高分院楊姓志工說，擔任司法志工是成長及肯定自我的機會，讓她瞭解到熱心助人是一件快樂的事，領悟到很多事情是平常生活中接觸不到的知識。做志工不僅磨練態度與心情，也幫助她在志工服務民眾中找到自我，提升自信及判斷力。

花蓮地方法院童姓志工認為，在法院每天接觸形形色色的人，幫助別人是一件非常快樂的事情，縱使民眾只是一個微笑或是點頭道謝，她都會感到無比的溫暖，也因為擔任志工，讓她認識了更多的朋友，在這無形中讓她收穫良多。