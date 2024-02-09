6案遭通緝…朱國榮潛逃 將廢止註銷護照

國寶集團總裁朱國榮。本報資料照 國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，他去年棄保偷渡潛逃出境，五億一千七百萬元保金遭沒收，檢方統計，朱國榮目前共有六起案件遭到通緝，台北地檢署日前發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事局盡速將朱國榮緝捕歸案。

最高檢察署指出，朱國榮遭台灣高等法院發布通緝的有一案，遭台北地院通緝四案，另有一案在台北地檢署偵查中，北檢也對他發布通緝，總計有六案遭到通緝。

其中，朱國榮因違反證交法分別被高院判刑十六年、八年，未扣案的犯罪所得超過二億元，犯罪情節重大，北檢審酌朱國榮所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，已啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，調查局也通令駐外法祕追查朱國榮下落。

最高檢本月二日公布首波十大重刑外逃要犯名單，包括台北、新北、台中、台東等地檢署，均發函外交部廢止並註銷十名外逃要犯護照。

其中，犯下跨境電信詐欺案外逃吉隆坡的男子鍾毅錦，判刑五年十月定讞，男子蔡明炎同樣犯下跨境電信詐欺案逃往柬埔寨，判刑四年四月定讞，由於近年東南亞國家詐騙猖獗，刑事局與多數國家建立良好司法互助，鍾毅錦與蔡明炎被註銷護照後，將面臨無法居留的狀態，刑事局已將兩人列為首要緝拿對象。