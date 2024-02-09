涉假民調向陸請款 反滲透法起訴
指傳媒記者林獻元涉受中共福建省委員會資助十三萬元人民幣，找靜宜大學企管系前副教授蘇雲華做九波總統大選假民調，企圖製造棄柯保侯效應，但民調實際毫無訪查，林甚至能與國台辦新聞局長陳斌華對話，檢方近日依反滲透法等罪起訴林、蘇，建請從重量刑。
林獻元與蘇雲華在押，檢方起訴移審法院後，法院裁定林交保卅五萬元、蘇交保廿五萬元，均限制出境。
林獻元（五十二歲）因進修認識蘇雲華（六十二歲），二○二三年四月，林接受福建省直屬官媒邀約，由當地林姓高層招待赴廈門旅遊，蘇一同前往。
林獻元回台後，為以網路媒體在台發布民調取信中共，向朋友商借三十萬成立「指動新公司」，還有網路新聞平台「元丰傳媒」。
林獻元和蘇雲華約定，以每波民調十五萬元為酬勞，完成十次可獲一百五十萬元，蘇從二○二三年十月至二○二四年一月，預計發布十波「二○二四年中華民國總統大選民意調查」，為規避調查，雙方還虛偽簽立「本合作為無償進行」及一百五十萬元借據，佯裝這筆錢是借款。
蘇雲華在各地火車站以隨機拍照方式，或以面訪一人代表一百五十人，將六次假民調交由林獻元發布，暗示泛藍應棄保柯文哲。
檢方查出，林獻元拿到假民調後，為向中共請款，自行將侯友宜支持度從百分之二十一點，調高至百分之二十二點五，將賴清德支持度從百分之二十八點二二，調降至百分之二十六點七二，使二人支持度差距縮小百分之三。
蘇雲華曾表達做假民調感到為難，林獻元要他別擔心，還說「有事我會扛起來」，蘇雲華因此將不實民調交給林獻元發布，林獻元陸續收到中共十三萬元人民幣。
林獻元曾以通訊軟體傳給中共國台辦新聞局長陳斌華，陳也回覆「收到」；林獻元雖答應十波民調完成會給付蘇雲華一百五十萬元台幣，未料發布第九波就遭查獲，蘇雲華一毛也沒拿到。
另外，在嘉義主持廣播節目的統促黨中央委員張孟崇，被控受海外資金資助，利用頻道雇人主持政治性廣播，製作影音節目在抖音等社群發表親中言論，涉及反滲透法，嘉義地檢署訊後諭知張男限制出境。
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