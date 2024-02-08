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陳沂遭毆案接應男變共犯！第2嫌複訊後5萬元交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢警偵辦網紅陳沂遭毆案，懷疑涉嫌打人的黃姓男子外另有共犯，昨再拘捕案發時同行的周姓男子到案，周男依然否認犯案，警方今午4時依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其5萬元交保。

警方調查，39歲陳沂2月5日下午4時在台北市松山區住處附近，遭21歲黃男毆打狠踹，頭部擦挫傷提告，員警依傷害罪現行犯逮捕黃男並送辦，雖黃男稱因「認錯人」才打人，同行的22歲周男自稱只受黃男請托接送，不知黃男為何犯案，但檢警不排除整起傷害案另有共犯幕後策畫執行。

據悉，檢警清查發現，黃男曾涉毒品、傷害案，平時常在文山區活動，周男住居所雖於新北市貢寮區，但時常在台北市活動，除有竹聯幫明仁會背景，還曾涉妨害自由、組織犯罪等多起刑案，且案發當天上午10時許2人就曾駕車到陳沂住處旁「看點」，周男同樣涉有重嫌。

警方昨晚8時許持票拘搜，在萬華區將正在逛街的周男查緝到案，周男維持說法、堅稱案發前黃男在他車上飲酒，他則在車上睡覺，否認涉案；警方今早也到周男住居所搜索，下午偵詢後，警方依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其5萬元交保，持續調查相關案情。

周男因昨晚是逛街逛到一半被拘捕，他今午身穿帽T、運動外套、棉褲、夾腳拖鞋，被上銬帶出警局時「冷到發抖」，面對媒體詢問是否涉案、會不會覺得被冤枉等，始終一言不發。由於整起案件2嫌做案手法可疑，事前恐有預謀策畫，目前檢警仍不排除周男、黃男「只是小漢」，幕後仍有影武者操作，持續調查偵辦中。

警方依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其5萬元交保。記者李隆揆／攝影
警方依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其5萬元交保。記者李隆揆／攝影

傷害罪 明仁會 竹聯幫 貢寮 陳沂

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