國寶集團朱國榮炒股、內線交易6案通緝 檢方啟動「廢止註銷護照」

國寶集團總裁朱國榮。本報資料照

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易罪，但他去年棄保偷渡潛逃出境，5億 1700 萬元的保金遭國庫沒收。檢方統計，朱國榮目前共有6起案件遭到通緝，未扣案的犯罪所得逾2億元，台北地檢署7日發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事警察局盡速將朱國榮緝捕歸案，維護司法公信。

最高檢察署指出，朱國榮目前遭台灣高等法院發布通緝的有1案，台北地院通緝4案，另有一案在台北地檢署偵查中，北檢也對他發布通緝，總計有6案遭到通緝。

其中，他因違反證交法分別被高院判刑16年、8年，未扣案的犯罪所得超過2億元，犯罪情節重大。審酌朱國榮所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，北檢昨啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事局註銷廢止朱國榮護照。

最高檢本月２日公布首波10大重刑外逃要犯名單，台北、新北、台中、台東等地檢署，均已發函外交部廢止並註銷外逃要犯護照。