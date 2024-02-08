手機狂跳「測得未知配件」 她驚見遭前男友裝追蹤器竊錄

台中楊姓男子和蕭姓女子分手後，想找她出面商談之前共同投資房產一事被拒絕，他竟上網買追蹤器偷黏在蕭機車內側車殼，對方因手機不時顯示「測得未知的配件」，警覺下才發現遭竊錄，直言行蹤遭楊全權掌握身心受創，法院依妨害秘密判楊拘役50日，另應給付蕭2萬元，可上訴。

檢警調查，楊男（43歲）和蕭女交往期間曾共同投資房產，2022年分手後蕭多次拒絕和楊見面談論投資一事，楊不滿竟上網買了1個「Chipolo One Spot」圓形定位追蹤器，偷偷裝在蕭女機車右後車殼內側，以此竊錄她行蹤。

後因蕭女手機常常跳出訊息，表示附近測得「Chipolo One Spot」、「未知的配件」等，蕭警覺下仔細檢查車身，才驚覺右後擋泥板內側被黏了1個追蹤器，嚇得報警提告才查獲是楊男所為。

台中地院刑事一審審酌，楊男為掌握蕭女行蹤，擅自在她機車上裝追蹤器侵害對方隱私，造成蕭女心生畏懼，考量雙方沒有和解，楊男竊錄時間非短，依竊錄他人非公開活動罪判楊拘役50日，得易科罰金。

蕭女再提刑事附帶民事損害賠償，主張楊男沒經過她同意偷裝追蹤器，侵害她秘密甚巨，自己行蹤因此暴露，而由楊男全權掌握，造成身心受到極大傷害，對楊求償精神撫慰金30萬元。

對此，楊男表示對刑事判刑沒有意見，但本案自己「只是想找她談談」，並稱沒有要傷害蕭女的意思，主張駁回。

民事庭審酌，楊男竊錄蕭女行蹤，造成對方身心受到極大傷害，楊的行為和蕭女受到損害間有因果關係，認為蕭求償有據，但考量雙方職業收入、侵害程度等一切情狀，判楊男應給付蕭女2萬元。