宜蘭縣府前專員許智信涉詐遭起訴 裁定延押看守所過年…外界1原因認「非壞事」

宜蘭縣政府前公共造產專員許智信涉嫌詐欺、貪汙，日前遭檢方依2項罪名起訴，今地院開羈押庭裁定延押，許得在看守所過年。由於許智信在外欠下大筆債務，不少債主可能也在等著討債，外界認為繼續收押對他或許不是壞事。

許智信2020年起擔任公共造產專員期間，涉嫌假縣府活動、採購案等名目，騙他人投資可以換取紅利或其他好處，檢方掌握受害者共17人，受詐金額約6500萬元；許承認為了償還其他債務向人借錢，但稱所欠款項都是正常借貸，並非詐騙投資，否認2項罪名，檢方不予採信，依涉犯貪汙治罪條例與詐欺罪嫌起訴。

地院今天下午3時開羈押庭。據了解，庭中再次確認了各項犯罪事實、證據與供述等，耗時甚長，一直開到5時50分許方裁定收押。根據刑事訴訟法第108條第5項，審判中延押一次以2個月為限，得延長；無論如何，明天就是小年夜，許智信今年得在看守所過年了。

另一方面，許智信欠款單就檢方掌握就達5800萬餘元，地方更是傳言過億，不少「債主」可能正在等許，因此外界大都認為，繼續收押對他並非壞事，也是意料之中；今天地院開羈押庭時，院外並無疑似等候許的車輛。