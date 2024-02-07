捐肝救父失敗還不知涉詐遭通緝 高院撤銷羈押：他不是逃亡

官姓男子被控替詐欺集團收受金融帳戶資料，因居住地與戶籍地不同，新北地院傳喚未到而通緝。上月2日，官的父親因肝硬化換肝，捐贈者就是自己的兒子，但手術失敗，同月7日過世；官出院即趕回嘉義老家辦喪事，上月24日遭警緝獲，新北院認為官逃避追訴，裁定羈押。官抗告，台灣高等法院認為他無逃亡事實，今撤銷原裁定確定。

27歲的官姓男子表示，自己誤信詐騙集團，從2022年1月起幫忙收受帳戶，結果9名民眾遭詐團詐欺，他也多次被查辦，他坦承自己的犯行也配合調查，沒有躲避或逃亡的意思。

官的戶籍設於新北是蘆洲區民族路，但實際住在中興街，因都是老舊建築，沒有管理員可以代收，以致司法文書都是以寄存方式處理。

新北地院去年11月28日、12月19日通知官開庭，但他缺席，期間官的父親因病重，他和家人頻仍往返住處與台北榮民總醫院，警方拘提無著。官表示，除了新北地院外，相類似的案子也於台北地院、去年11月29日開庭，他有收到開庭通知也如期參與訴訟，如果真的要逃亡，不可能還去北院。

官說，在得知參加了詐騙集團後，便未再從事相關的活動，沒有證據可以證明他「反覆實施同一犯罪」。

高院合議庭查看北榮麻醉同意書、診斷證明書、死亡證明書、訃聞等，確認官姓男子說的是真的，此外由北院審理的案件是罪名較重的指揮犯罪組織罪（詐團收集帳戶上游），既然他都出庭了，沒有理由缺席新北地院的庭期。高院認為換肝手術需要事前評估、醫療，警察的確可能拘提無著，一審錯誤認定他有逃亡事實。

官因犯多起洗錢防制法、詐欺案件遭偵辦，也曾被依幫助犯一般洗錢、指揮犯罪組織等罪被判刑，但高院認為先前遭判刑的2個案子和本案他說知道犯了詐欺罪後就沒再從事類似行為來看，也不是沒有根據，一審無證據證明官在2022年5月犯本案後還有類似違法行徑。

高院認為官姓男子雖犯刑法幫助詐欺、洗錢防制法幫助洗錢罪嫌疑重大，但無逃亡事實、反覆實施同一犯罪之虞的羈押原因，因此撤銷，且不用發回一審更裁。矯正署台北看守所依高院裁定意旨，今應該放人。