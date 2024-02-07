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「什麼都沒做」遭電擊、過肩摔？台南警辦案被控集體施暴 6少年家屬心疼喊告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局黃姓等多名員警被控上月30日偵辦一起妨害自由案件，不僅對無辜送餐等葉姓少年在無搜索票情況下，手掐脖子強迫他交出手機並解除密碼，少年不從被強拉至廁所內電擊手臂，並對其陳姓友人施虐，在場員警放任未制止；葉姓少年等6名家屬不滿，下午赴地檢署提告。

台南市警二分局指出，有關民眾指控情事，分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，毋枉毋縱，若有檢舉情事，將依法究責嚴辦。

16歲葉姓少年指出，當時友人傳訊息給他，幫忙送飯到大橋派出所，員警看到他之後，叫他過去一下，帶著他進入殘障廁所，看到友人在廁所內被打外，對方二話不說，拿電擊棒電他的手臂，不但被打的莫名其妙，也被打的嚇到，不知如何反應。之後他被帶到二分局，也是最後被抓進二分局的。

葉母說，30日凌晨大概4點多，兒子打電話給她，跟她說人在第二分局，到場後員警說明，他們妨害自由之類，上去3樓後，看到小孩全身很髒，腳走路怪怪的，有問他腳怎麼了，兒子回答就撞到，當下有問何以發生這件事，兒子回答「我不知什麼事，我什麼事情都沒有做，就被警察抓了」。她說，當下已經被打了，兒子神志有些不清楚。

17歲何姓少年也指控，因為友人口角糾紛，剛好在他家發生，事後被帶進二分局3樓會議室旁的小房間後，先被員警過肩摔，之後才做筆錄。當下被員警壓在地下，被用手腳踹，還被過肩摔。

律師施志遠指出，第二分局員警在執行職務過程中，對犯罪嫌疑人有誤認，對於一些沒有相關跡證者進行逮捕，逮捕過程甚至要求交出手機，若有不從，被以電擊棒或徒手毆打方式，進行攻擊，其實這些很多是未成年，警察這樣執法與現行法律不相符的，這樣對合法行使權利的警察也會造成影響，因此，受6名少年等家屬委託對這些員警，執行職務過程中有妨害自由、強制罪及傷害罪嫌告訴。

施志遠說，據指出，現場有8至10位員警，一些可能沒有動手，但看到自己的執法同仁，有這些過當或不法的行為，沒有加以制止，其實不是很妥適。

少年家屬不滿員警公然施暴，下午已委請律師提出告訴外，並申請證據保護要求相關單位保留監視器畫面，基層員警間也有不同聲音，更有地區議員表達關切。警方說對於員警執法暴力採取零容忍，將追究失職員警責任。

葉姓、何姓少年等在家屬及律師陪同下，前往台南地檢署對動粗員警提告，並申請證據保護要求相關單位保留監視器畫面。記者邵心杰／攝影
葉姓、何姓少年等在家屬及律師陪同下，前往台南地檢署對動粗員警提告，並申請證據保護要求相關單位保留監視器畫面。記者邵心杰／攝影

葉姓少年指手臂遭員警持電擊棒電擊後仍留有傷痕。記者邵心杰／攝影
葉姓少年指手臂遭員警持電擊棒電擊後仍留有傷痕。記者邵心杰／攝影
律師指出，員警在執行職務過程中，對於一些沒有相關跡證者進行逮捕，逮捕過程甚至要求交出手機，若有不從，被以電擊棒或徒手毆打方式，進行攻擊，均已驗傷提告。記者邵心杰／攝影
律師指出，員警在執行職務過程中，對於一些沒有相關跡證者進行逮捕，逮捕過程甚至要求交出手機，若有不從，被以電擊棒或徒手毆打方式，進行攻擊，均已驗傷提告。記者邵心杰／攝影

台南 廁所 監視器 警察

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