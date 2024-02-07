優化檢方結構、強化打詐 劍青檢改籲：新國會修正「法院組織法」

近年電信詐欺案暴增，地檢署承受極大案量壓力，法務部長蔡清祥指示從增加人力、自源頭減少案件量，成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」傾聽基層意見。檢改團體「劍青檢改」呼籲，新國會應增修「法院組織法」，法制化與常態化檢察官助理，強化偵查與打詐效能。

劍青檢改指出，檢察機關除須收納全國警察局、調查局、海巡署、移民署的全部案量，還須自接民眾直接申告與巨量濫訴案件，透過大量篩選分流，總體「偵他相案」結案起訴率尚不及一成。地檢署不僅是全國司法警察機關移送案件的守門人，更是全國刑事法院前端的攔沙壩。

劍青檢改分析，檢察機關人力結構設計不良，檢察官人數與輔佐辦案的檢察事務官人數遠不成比例，形成校長兼撞鐘的結構，與日、韓檢察機關內部具有完善輔佐人力結構迥異，亟待從結構面與根源處有效改革。

劍青檢改主張，優化檢方人力結構才能強化偵查與打詐效能，呼籲增設檢察官助理等輔佐人力。行政院去年同意以臨時預算方式增設100名檢察官助理，行政院支持至今年底額外增加150名員額，緩解檢方案量壓力。不過，目前僅以臨時預算編制，未來隨時可能遭廢止。