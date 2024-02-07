1噸鹽酸不慎外洩…貨車撞楠梓科技園區路墩釀禍 環保局：最高罰500萬

高雄1輛載送鹽酸的貨車今天上午8時許，行經楠梓科技產業園區，因自撞路墩導致鹽酸貯槽閥門斷裂，造成鹽酸外洩，幸未造成傷亡。環保局說，稽查人員在事故現場以色帶偵測器，偵測鹽酸濃度0.031ppm、水溝內的鹽酸濃度2ppm，將依空汙法裁處運輸業者10萬元至500萬元罰鍰。

環保局表示，這輛貨車行經園區內道路不慎自撞路墩，導致32％鹽酸貯槽閥門斷裂，造成約1噸鹽酸洩漏。消防局現場劃設警戒區，持續噴灑水霧稀釋及防護，運輸業者佈設吸液棉圍堵吸附，區內道路側溝以沙包圍堵，並持續在事故點以小蘇打粉及沖水稀釋，另調派水車抽取溝內殘液，後續將送至污水處理廠處理。

環保局說，因事故地點緊鄰後勁溪，為避免園區內鹽酸流至河道造成污染，除於區外道路側溝偵測鹽酸濃度未檢出外，另派員至德民橋箱涵檢測水質，現場量測pH7.84、溶氧5.25mg/L、導電度1977μS/cm，水質無異常，河面無污染情事。

環保局說，運輸業者應定期檢視裝載化學品桶槽密閉性，清運過程亦應注意行車安全，避免因事故導致化學品外漏造成污染，若不幸遇突發事故應立即採取緊急應變措施，並於1小時內通報直轄市、縣（巿）主管機關，違者將依法開罰。

環保局指出，民眾若發現異味污染情事，可撥打環保局報案專線07-7317600，主動向當地環保局舉發，共同維護環境品質。