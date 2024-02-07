士檢春節前關懷送暖 受保護管束人、受刑人、馨生人全都照顧了

農曆春節前夕，士林地檢署為彰顯柔性司法，展開一系列春節關懷，檢察長顏迺偉，與榮觀協進會、更生保護會、犯罪被害人保護協會，關懷慰問轄內受保護管束人、受刑人、馨生人，除寫春聯迎春活動，同時致贈慰問金，更親送奶粉、乳液等物資，探視馨生人，春節前送暖，年後也廣邀眾人參加犯保的關懷餐會。

日前士檢舉辦「龍轉乾坤迎新春」春節關懷慰問活動，邀請汐止社區大學鄭德山、楊漢隆、曾麗滿三位書法老師，春聯義寫及教學，許多受保護管束人不斷驚嘆自己寫出了人生中第一付春聯好字。

顏檢察長鼓勵受保護管束人，在龍年中持續扭轉人生的乾坤，正如同書法老師的指導，只要運筆正確，人人都能寫出自己人生中的春聯好字，只要好好規劃正確的人生方向，未來都會有無窮的希望。

顏檢察長及士林榮觀協進會理事長林徐阿梅，與更保士林分會主任委員謝禛煥，也頒發經濟弱勢並能努力向善的受保護管束人慰問品及慰問金。

顏檢察長也至台北女子看守所參加春節關懷監所收容人「舞龍迎春，福滿人生」活動，帶著勵志書籍「重生效應」贈送所方，希望潛移默化幫助受刑人重新開創自己的人生。

士檢檢察長顏迺偉本月2日，與犯罪被害人保護協會士林分會主任委員林志銜，慰問馨生人家庭，北投區的廖女士因丈夫擔任外送員期間，騎車發生車禍不幸死亡，她獨自照顧3名年幼子女及和母親，邀請她攜老扶幼參加士林犯保的活動，逐步走出悲傷。

林志銜主委表示，為凝聚馨生人及其家庭的感情，可以彼此打氣，農曆春節後過年周末，將安排春節關懷餐會，邀請全家參與，並送上一大箱凡士林乳液一大箱，給受有燒燙燒的廖女母親。

第二位探視的馨生人，則是因八仙塵爆而全身受到71％二度至三度之燒燙傷、運動機能也喪失，必須乘坐輪椅的林小姐。檢方致送年節慰問金，主委林志銜則帶來由台新銀行致贈的奶粉等生活物資，並由檢方書記官長、犯保士林分會主任、職員憑己力搬運，眾人鼓勵林小姐復健，也感佩其父母無微不至照料，家屬感謝士檢、士林犯保持續關心、支助。