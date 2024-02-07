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宜蘭縣府前專員許智信涉詐6500萬 今續開羈押庭

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府前公共造產專員許智信涉嫌假縣府辦活動、採購案之名騙人投資，詐騙至少17人、6500多萬元，去年9月無故消失，10月被捕。許否認詐欺，稱是一般借貸關係，宜蘭地檢署不採信，日前依涉犯貪汙治罪條例、詐欺等罪嫌提起公訴。

許智信2019年進入縣府，2020年在民政處擔任公共造產專員，也經常幫林姿妙跑行程，被視為團隊重要人物之一；許去年9月28日無預警失蹤，多名地方人士報案，稱他借錢不還，外傳欠款上億元，縣府也將他解職。警方10月8日在高鐵台北站找到人，移送地檢署偵辦，地院裁定羈押禁見。

地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪嫌、刑法詐欺取財罪嫌起訴許智信。起訴書指出，許2020年2月起擔任公共造產專員，支援縣長室業務後，代表或陪同林姿妙團隊聯繫、了解基層，竟利用這些機會騙他人投資。

檢方掌握的受害人共17人，許智信大致以2種方式詐騙。第1種，許智信涉嫌稱縣府辦童玩節等活動、採購案資金不足或撥款緩慢，希望被害人出錢投資，林姿妙會給予好處或介紹廠商，許也會給予紅利，13人受騙；第2種，許智信涉嫌稱自己標到縣府標案，號召被害人投資，可獲得紅利，4人受騙。

檢方指出，許智信涉犯的2種詐財方式，第1種涉犯貪汙治罪條例與詐欺罪，第2種則是詐欺罪。許總共得手6500萬餘元，歸還受害人部分款項後，不法所得共5809萬7500元，單一受害人遭詐金額最高1280萬餘元。

許智信則對涉犯貪汙、詐欺矢口否認，辯稱上述行為皆只是單純借貸，與縣府活動或採購案、標案無涉，並非騙人投資。

許智信去年10月9日遭地院裁定收押禁見，已滿4個月，檢方起訴後，地院今下午再開羈押庭。

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌假縣府辦活動等名義，騙至少17人投資共6500萬餘元。宜蘭地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例、詐欺等罪嫌起訴。本報資料照
宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌假縣府辦活動等名義，騙至少17人投資共6500萬餘元。宜蘭地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例、詐欺等罪嫌起訴。本報資料照

宜蘭 林姿妙 詐欺 貪汙

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