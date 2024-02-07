稱警察「流氓」遭判刑確定…他提再審逆轉無罪 原因曝光

台中林姓男子在人行道騎機車違規被攔查，他和警方口角說出「你流氓啊」，一、二審被依妨害公務判拘役50日確定。林聲請再審成功，台中地院再開庭審酌，林因警方同意他拍照，後又被大聲制止，認為警員出爾反爾的態度做主觀評論，難認有侮辱公務員犯意，撤銷改判他無罪，可上訴。

檢警調查，林男2021年10月25日下午5點多在豐原分局翁子派出所前，因騎車違規上人行道被執勤的汪姓警員舉發，林不滿在派出所前逗留、拍照，還對汪姓、黃姓警員口出「你流氓啊」等語大聲咆哮辱罵。

台中地院豐原簡易庭一審認為，林男犯修正前刑法第140條第1項侮辱公務員罪，判他拘役50日，得易科罰金；林不服上訴，辯稱沒有拍照、沒有妨礙開單，對方也沒表明公務員身分，開單的警察有穿制服，他是對沒穿制服的人說，該人從派出所出來，不確定他身分，沒有貶低的意思。

台中地院二審合議庭指出，依教育部國語辭典「流氓」的釋義，是指不務正業、為非作歹、破壞社會秩序的不良分子，屬貶抑用語，客觀足以使人難堪，是侮辱言詞，林朝警員辱罵「流氓」，是在貶低其人格，另根據密錄器也難認林不知對方是警察，判處駁回，全案確定。

林男仍不服聲請再審，台中地院再查，林和警方爭執時雙方口氣均不佳，林在人行道處對汪姓、黃姓警員口出「你耍流氓啊」，但警員當時沒聽見，是二次口角時，林又說「凶三小」才被依妨害公務逮捕。

法院發現，黃員沒穿制服、未出示證件，已違警察職權行使法第4條，當時是否「依法」執行職務已有可疑，且警方不讓林拍照並說「這是私人土地，你懂不懂」，可見警方目的是基於場所主人地位排除林行為，而非「維持公共秩序，保護社會安全」，難認是在執行職務，裁定再審。

中院再審勘驗密錄器，發現林和警方口角，是因林經詢問黃員能否拍照獲同意，但後又告知不可朝派出所停巡邏車方向拍而被制止，且警方聲量大，林才質問「你凶什麼」，可見林是認為警方出爾反爾、態度矛盾又口氣嚴厲，才說「你凶什麼？耍流氓啊。」

法院認為，林針對警察態度、口氣等事實，做出主觀評論，就算尖酸刻薄，批評內容讓對方感到不快或影響其名譽，但仍難認有侮辱公務員犯意，撤銷改判林無罪。